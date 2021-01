Trung Quốc thất bại mục tiêu tự cung cấp chất bán dẫn

Cụ thể, sản lượng vi mạch của Trung Quốc tăng 16,2% vào năm ngoái, tăng hơn gấp đôi so với mức 7,2% trong năm 2019. Sản xuất robot công nghiệp cũng tăng lên 19,1%. Ngoài ra, xe năng lượng mới cũng là một điểm sáng khác, với mức mở rộng sản xuất tăng 17,3% so với năm trước đó. NBS không công bố bảng phân tích chi tiết về từng loại sản phẩm, nhưng Trung Quốc nhiều khả năng vẫn phải dựa vào việc nhập khẩu các loại chip cao cấp khi ngành công nghiệp bán dẫn của nước này tìm cách đuổi kịp Mỹ. Theo dữ liệu hải quan, Trung Quốc đã nhập khẩu 350 tỉ USD giá trị chip trong năm 2020, tăng 14,6% so với năm 2019.