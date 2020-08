TSMC đã sản xuất hơn 1 tỉ chip 7nm

Đối thủ của TSMC là Intel vẫn chưa chuyển sang quy trình 7nm khi công ty này phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau về sản lượng và buộc phải trì hoãn chip 7nm cho đến cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023. Tuy nhiên, TSMC đang trong quá trình hướng đến việc sản xuất chip 5nm. Chip A14 Bionic mà Apple sắp ra mắt trên iPhone 12 được cho là sử dụng quy trình 5nm của TSMC và là chip di động đầu tiên dựa trên quy trình này. Với chip 5nm, A14 Bionic dự kiến đi kèm đến 15 tỉ bóng bán dẫn bên trong giúp mang lại hiệu suất làm việc ấn tượng trong khi tiết kiệm năng lượng.

Một trong những lý do giúp TSMC đạt được những cột mốc quan trọng là nhờ công nghệ in thạch bản bằng tia cực tím (EUV), vốn được sử dụng cho in trên quy mô nm.