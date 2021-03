Tweet đầu tiên của Jack Dorsey chốt giá 2,9 triệu USD

Tweet có nội dung "just setting up my twttr" (vừa thiết lập Twitter của tôi) đăng vào ngày 22.3.2006 là dòng tweet đầu tiên trên thế giới . Đến ngày 6.3 năm nay, Jack Dorsey rao bán dòng tweet dưới dạng NFT trên khu chợ số Valuables và chỉ sau vài phút đã có người ra giá 88.888 USD. Sau hơn 2 tuần đấu giá, NFT này cuối cùng cũng thuộc về Sina Estavi.