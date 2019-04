Uber tự xem mình là Amazon mới

Theo The New York Times, trong buổi roadshow tiền IPO (hay chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng), Uber có kế hoạch so sánh chính mình với hãng thương mại điện tử Amazon. Không mấy ngạc nhiên khi Uber chọn Amazon làm mẫu cho mình nếu xét theo đường đi cổ phiếu.

Giá cổ phiếu Amazon tăng từ 18 USD khi lên sàn vào năm 1997 lên gần 2.000 USD hiện nay. Lyft thì ngược lại. Dù thời gian ngắn hơn rất nhiều, cổ phiếu vẫn lao dốc từ 72 USD hồi tháng 3 xuống còn 57 USD hôm 29.4. Uber hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận về bài giới thiệu trước các nhà đầu tư tại roadshow.

Amazon thành công trên thị trường đại chúng dù mất tiền, không có lời trong hầu hết thời gian tồn tại. Vì thế, hãng là cái tên mà nhiều doanh nghiệp khác thích lấy về để so sánh. Tuy nhiên, Amazon là ngoại lệ, không phải là hình mẫu chung.

IPO của Amazon hiện là luận điểm vững chắc cho Uber, doanh nghiệp báo cáo lỗ 1,85 tỉ USD năm 2018 và tăng trưởng doanh thu chậm lại. Công ty cũng báo lỗ 1 tỉ USD trong quý 1/2019 khi nộp hồ sơ IPO hồi tuần trước. Amazon trước đây cũng từng lên sàn khi chưa có lời. Hãng lên kế hoạch xây dựng doanh nghiệp và mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực mới, điều mà Uber cũng làm.

Cũng như Amazon, Uber tự hào về việc đa dạng hóa ra ngoài dịch vụ cốt lõi. Trong khi Lyft tập trung gọn gàng vào việc chia sẻ xe và di chuyển cá nhân, Uber mở rộng sang giao nhận thực phẩm, vận chuyển hàng hóa và thậm chí nghiên cứu, phát triển ô tô bay.

Song với Amazon, lợi nhuận giờ được thúc đẩy chủ yếu bởi Amazon Web Services, vốn chiếm 13% tổng doanh số và 50% lợi nhuận hoạt động chung của doanh nghiệp trong quý 1/2019. Uber thì không rõ có cùng loại hình kinh doanh đột phá có thể dẫn đến lợi nhuận hay không. Các khoản cược khác của Uber đến nay chưa có tiềm năng tăng giá trị mạnh như Amazon Web Services, theo giám đốc danh mục đầu tư Paul Meeks của Wireless Fund.

“Họ cố gắng tập trung đẩy mạnh nền tảng vào nhiều thứ khác, nhưng những thứ khác sẽ thuộc ngành giao thông vì đây là mảng của họ và kinh doanh vận tải có rất nhiều công ty cạnh tranh”, ông Meeks nhận định.

Sau khi Uber định giá cổ phiếu trong ngưỡng từ 44 USD đến 50 USD, định giá của hãng hạ từ mức 100 tỉ USD được dự kiến xuống còn quanh ngưỡng 80,53 tỉ USD đến 91,51 tỉ USD. Song ngay cả ở mức định giá thấp hơn, so sánh Uber với Amazon cũng thể hiện một phần nỗi lo sợ bị bỏ ngoài cuộc của giới đầu tư. “Đây là nỗi lo rất lớn. Đó là sự kiện quan trọng trong đầu tư cổ phiếu công nghệ 20 năm qua”, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities cho hay.