Uber và nhiều hãng công nghệ hậu thuẫn tiền mã hóa mới của Facebook

Đại diện Epson cho biết mực in dùng trong dòng máy in phun tem nhãn kỹ thuật số SurePress và dòng máy in nhãn màu ColorWorksTM đã vượt qua hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe để đạt được chứng nhận chuẩn châu Âu về 'vật liệu an toàn tiếp xúc với thực phẩm'.