Ứng dụng video trực tuyến và game 'lên ngôi' trong mùa dịch Covid-19

Đây là một phần nằm trong báo cáo “Khủng hoảng Covid-19 : Tác động và tiềm năng phục hồi” do công ty quảng cáo Adsota phát hành. Theo đó, game và những nền tảng chia sẻ video trực tuyến đều nằm trong top đầu danh sách các ứng dụng về lượt cài đặt.

Kể từ khi Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu, các doanh nghiệp buộc phải hạn chế tối đa những hoạt động cần phải di chuyển hay tiếp xúc với nhiều người. Trường học và các cơ sở giáo dục cũng buộc phải đóng cửa để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Do vậy, để duy trì công việc, nhu cầu sử dụng các ứng dụng hỗ trợ giao tiếp và làm việc từ xa gia tăng đáng kể.

Những trò chơi điện tử trực tuyến có thể được coi là một trong những cách tốt nhất để mọi người xích lại gần nhau trong thời buổi cần đảm bảo khoảng cách xã hội như hiện nay. Theo số liệu thống kê, có đến 36% người dùng đã chơi game nhiều hơn trước khi dịch Covid-19 diễn ra. Những tựa game di động như: Save The Girl, Brain Out... cũng luôn nằm trong danh sách Top 10 ứng dụng có lượt tải về nhiều nhất của App Store và Google Play. Tổ chức Y tế Thế giới - WHO cũng đã lên chiến dịch #PlayApartTogether nhằm khuyến khích mọi người ở nhà và tham gia chơi game cùng nhau, tạo khoảng cách xã hội, ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.