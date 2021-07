VMware ra mắt giải pháp bảo mật hệ thống mạng mới

Vấn đề bảo mật chưa được thực sự ưu tiên trong các sáng kiến chuyển đổi số nên các tổ chức vẫn tiếp tục bị tấn công. VMware mong muốn cung cấp cho các đội ngũ bảo mật một phương pháp tích hợp đơn giản để chống lại các mối đe dọa mới theo cách nhanh hơn và thông minh hơn.

Ngoài ra, giải pháp VMware Anywhere Workspace bao gồm VMware Workspace ONE, VMware SASE và VMware Carbon Black Cloud, trao quyền để các tổ chức làm việc trực tuyến quản lý tốt hơn trải nghiệm làm việc đa phương thức của người lao động , bảo mật tốt hơn mạng biên phân tán, đồng thời tự động hóa không gian làm việc trong môi trường làm việc mới hiện nay.

Bên cạnh đó, VMware cũng đang mở rộng tầm nhìn của mình về tương lai của công việc thông qua hợp tác với Zoom Video Communications, Inc. Nhờ kết hợp lợi ích của ba giải pháp sáng tạo - VMware Workspace ONE, VMware Carbon Black và VMware SASE Platform, giải pháp VMware Anywhere Workspace loại bỏ những vướng mắc có thể tồn tại giữa hệ thống CNTT và nhân viên để trao quyền cho nhân viên làm việc mọi nơi hiện nay. Nhờ đó trải nghiệm cộng tác trở nên tốt hơn và bảo mật được bảo đảm rộng rãi, hiệu quả hơn.