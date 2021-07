VNG đầu tư mạnh vào AI và lưu trữ đám mây

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, doanh thu thuần công ty đạt hơn 6.024 tỉ đồng, tăng 16,3% so với năm 2019. Lợi nhuận trước và sau thuế giảm lần lượt là 40% và 57% so với năm 2019, tương đương 255 tỉ đồng và 261 tỉ đồng, tuy nhiên vẫn cao hơn đáng kể so với mức kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.