VNG là 'nơi làm việc tốt nhất châu Á' năm thứ hai liên tiếp

Kết quả khảo sát cho thấy, điểm bình quân của VNG trên cả ba hạng mục đều cao hơn so với bình quân của thị trường. Cụ thể, điểm Core ( văn hóa công ty và cấu trúc nhân sự) là 4,77 so với bình quân ngành là 3,87, điểm Self (cảm xúc, suy nghĩ, tâm hồn của mỗi cá nhân) đạt 4,7 so với ngành là 3,92, và điểm Group (suy nghĩ, cảm xúc, hành động của tập thể) là 4,62 so với mặt bằng chung của ngành là 4,07 điểm.