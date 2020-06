Windows 10 cung cấp bản cập nhật sửa lỗi sự cố in ấn

Microsoft vừa ra mắt bản cập nhật mới sửa lỗi cho những máy tính Windows 10 bị dính lỗi khó chịu về máy in, ngăn không cho họ in ấn tài liệu ra giấy.

Theo Neowin, gã khổng lồ công nghệ đã tung ra một vài bản cập nhật riêng biệt để khắc phục sự cố liên quan đến máy in ở một số phiên bản của hệ điều hành Windows. Điều đó có nghĩa là Microsoft vẫn chưa phát hành bản vá cho một số bản dựng (build) của Windows 10.

Hiện đã có sẵn bản vá sửa lỗi máy in cho các bản dựng 1903 và 1909 của Windows 10, cũng như cho các phiên bản cũ hơn là 1809 và 1803. Microsoft cho biết, bản cập nhật mới nhất của họ đã giải quyết vấn đề có thể ngăn cản một số máy in thực thi tác vụ trên Windows 10. Nếu không may mắn có trong danh sách Windows Update, người dùng sẽ phải cài đặt các bản vá thủ công nhưng ít nhất nó có thể giúp họ in ấn bất cứ thứ gì họ cần.

Trước đó, vấn đề bắt đầu xảy ra sau khi công ty phát hành bản cập nhật bảo mật mới nhất cho Windows 10 vào cuối tuần trước. Nhiều người nhận thấy máy tính của họ gặp phải một số lỗi khiến một số máy in không thể in được, sau đó Microsoft thừa nhận vấn đề và cho biết thậm chí nó còn ảnh hưởng tới một số máy in giả lập dựa trên phần mềm như in thành file PDF.