Các bản cập nhật Windows 10 mới nhất gây lỗi máy in

Theo Engadget, Microsoft đã phát hành bản cập nhật lỗi - KB4560960 và KB4557957 - vào ngày 9.6, tuy nhiên người dùng đã bắt đầu gặp sự cố ngay khi họ cài đặt chúng. Báo cáo của người dùng trên Reddit và diễn đàn hỏi đáp của Microsoft cho thấy vấn đề này ảnh hưởng đến nhiều kiểu máy in HP, Canon, Panasonic , Brother và Ricoh. Một số người dùng thậm chí báo cáo không thể in các tập tin dưới dạng PDF.

Microsoft đã thông báo thừa nhận rằng bản cập nhật KB4557957 có thể khiến một số máy in nhất định không thể in. Gã khổng lồ công nghệ cảnh báo người dùng rằng bộ đệm máy in có thể bị lỗi hoặc đóng bất ngờ khi in. Công ty cũng thừa nhận rằng vấn đề có thể ảnh hưởng đến các máy in dựa trên phần mềm, ví dụ in từ PDF.