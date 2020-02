Windows 10 vượt mốc 1 tỉ thiết bị

Windows 10 được Microsoft phát hành vào năm 2015 với mục tiêu hoạt động trên 1 tỉ thiết bị trong vòng 2-3 năm. Bất chấp sự thành công của hệ điều hành, Microsoft đã phải nhanh chóng hạ thấp mục tiêu của mình và trong năm 2017, chỉ có 500 triệu người dùng.

Số liệu 1 tỉ thiết bị Windows 10 không chỉ bao gồm máy tính và máy tính bảng như Surface mà còn cả máy chơi game như Xbox One với các phiên bản khác nhau (Xbox One S và Xbox One X). Ban đầu, Microsoft thậm chí đã tính đến smartphone chạy Windows 10 Mobile nhưng số người dùng vẫn đang liên tục sụt giảm.