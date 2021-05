Xuất hiện trên show truyền hình, Elon Musk khiến giá Dogecoin giảm mạnh

Trước lúc lên sóng, ông còn đăng lên Twitter ảnh chụp với hai khách mời khác của Saturday Night Live và chèn thêm ảnh chú chó Shiba - biểu tượng của Dogecoin, khiến người hâm mộ càng thêm phấn khích.

Dù vậy, Elon Musk đã nhắc tới Dogecoin hơn một lần tại SNL. Đầu chương trình, bà Maye Musk xuất hiện cùng con trai trên sân khấu nhân Ngày của mẹ và mong rằng món quà mình nhận được từ Elon Musk sẽ không phải Dogecoin. Vị tỉ phú công nghệ vui vẻ đáp trả: "Đúng là Dogecoin đấy".

Hóa thân thành một chuyên gia tài chính mặc vest, đeo kính chỉnh tề trong mục "Weekend Update", Elon Musk có màn hỏi đáp hài hước cùng với hai người dẫn chương trình Michael Che và Colin Jost. Có đoạn, Michael Che trực tiếp hỏi " Dogecoin là gì?", và Elon Musk trả lời: "Nó sẽ là phương tiện tài chính thống trị thế giới ".

Khi được hỏi "liệu Dogecoin có phải một mánh làm tiền?", Elon Musk thừa nhận "nó là mánh làm tiền". Sau đó, ông chủ Tesla gào to khẩu hiệu "lên mặt trăng" (to the moon) - câu cửa miệng phổ biến của những người muốn đẩy giá Dogecoin.

Elon Musk trực tiếp đề cập đến Dogecoin trên chương trình Ảnh chụp màn hình

Phố Wall không lường trước được tình huống Dogecoin sẽ "trượt dốc" vì Elon Musk. Edward Moya - nhà phân tích thị trường cấp cao ở Oanda cho biết: "Là 'Dogefather' (cha đỡ đầu Dogecoin), chắc chắn Elon Musk có kế hoạch lan truyền tiền mã hóa trong nhiều ngày và thúc đẩy những người ủng hộ ông đẩy giá Dogecoin lên mặt trăng".