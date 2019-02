Ý cấm Huawei, ZTE tham gia mạng 5G

Cụ thể, Ý sẽ cấm hai công ty Trung Quốc Huawei Technologies và ZTE tham gia vào cơ sở hạ tầng 5G của nước này. Để làm thế, chính phủ Ý sẵn sàng dùng điều gọi là quyền lực vàng, cho phép họ rút khỏi các hợp đồng đã ký mà không phải trả tiền phạt.

Thông tin trên đến từ các nguồn tin cao cấp. Báo Ý cũng nhắc về “áp lực mạnh” đến từ Mỹ. Văn phòng Thủ tướng Ý hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của báo giới.

Trong khi đó tại Đức, các bộ trưởng nhóm họp để thảo luận về cách ứng phó với Huawei trong việc xây dựng 5G. Báo Đức Handelsblatt cho biết cuộc họp xoay quanh vấn đề an ninh, với nội dung được Cơ quan Mạng Liên bang và cơ quan quốc phòng mạng (BSI) soạn. Cuộc họp cũng nhắc đến quy tắc chứng nhận và thỏa thuận không do thám với Trung Quốc, vốn sẽ đủ để bảo đảm rằng mạng lưới 5G của Đức an toàn.

Huawei hiện đối mặt áp lực và sự kiểm soát lớn từ các nước phương Tây vì mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc cùng nghi vấn gián điệp. Hãng liên tiếp bác bỏ những cáo buộc này.

Cũng trong hôm nay, Reuters đưa tin Nhà Trắng sắp có “động thái hành pháp” trong những tuần tới để bảo đảm rằng Mỹ tiếp tục giữ lợi thế trong việc nghiên cứu, phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất tiên tiến, công nghệ lượng tử và thế hệ mạng di động kế tiếp 5G.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đầu tư vào “các ngành công nghiệp của tương lai” là một phần của đầu tư cơ sở hạ tầng. Nhà Trắng từng nhóm họp năm ngoái để bàn về các công nghệ này, song chưa cung cấp chi tiết về hành động chính thức. The Wall Street Journal cho hay chính phủ Mỹ muốn đẩy mạnh vai trò của chính phủ để đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghệ.