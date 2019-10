YouTube công bố hai dự án mới mừng ngày Quốc tế Trẻ em gái

Theo đó, YouTube Originals sẽ gửi các đại sứ của chương trình Người sáng tạo thay đổi - Creators for Change đến nhiều địa phương để nhấn mạnh những nỗ lực nhằm khuyến khích giáo dục dành cho nữ thiếu niên, bao gồm sự đồng hành cùng cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đến châu Á vào cuối năm nay.

YouTube cũng hợp tác với bà Michelle Obama trong một số phim gốc khác, bao gồm BookTube và A Student’s Guide to Your First Year of College (tạm dịch: Hướng dẫn dành cho sinh viên đại học năm nhất), phối hợp với tổ chức Reach Higher, sáng kiến giáo dục được bà Obama khởi động khi còn ở Nhà Trắng.