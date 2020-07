YouTube sẽ cung cấp miễn phí 100 bộ phim thiếu nhi

Theo Engadget, trong một thông báo vừa đưa ra, Don Anderson - trưởng phòng Đối tác Gia đình và Học tập của YouTube - giải thích rằng dịch vụ này muốn giúp đỡ các bậc cha mẹ đang vướng việc cân bằng công việc, cuộc sống và con cái của họ cùng một lúc trong bối cảnh phải sắp xếp công việc ở nhà nhằm thực thi giãn cách xã hội chống Covid-19. Đặc biệt hơn, con cái của họ có thể phải ở nhà nếu chúng chưa thể đi học lại.

Ông Anderson hy vọng một thư viện với các bộ phim chất lượng cao và đặc biệt sẽ làm phong phú cũng như cung cấp nội dung giải trí cho con cái và các bậc phụ huynh có thể thưởng thức cùng với chúng.

Các nội dung mới sẽ bao gồm Tayo the Little Bus, Baby Shark và Pinkfong, The Wiggles, Masha And The Bear, Oggy & the Cockroaches và Paddington. Ngoài ra, Hair Love - đã giành giải Phim ngắn hoạt hình hay nhất tại Oscar, cũng sẽ có sẵn cùng với một loạt phim ngắn khác.

Bên cạnh đó cũng sẽ có những sản phẩm đặc biệt về giáo dục , như Elmo's World News của Sesame Street và các bộ phim hoàn toàn mới chiếu trên nền tảng. Phụ huynh có thể mong đợi nội dung mới mỗi tuần để giúp con cái họ giải trí. YouTube Kids sẽ trình bày tất cả nội dung After School vào mỗi thứ hai dưới danh mục Trò chơi xuất hiện trên nền tảng trong 5 tuần tới.

Dự án miễn phí này sẽ được cung cấp trong đầu tháng 8, kết thúc vào ngày 31.8 tới.