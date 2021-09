ZaloPay đạt chứng chỉ an ninh thông tin quốc tế cấp độ cao nhất

ISO 27001 là chứng chỉ an ninh thông tin quốc tế cấp độ cao nhất, được cấp bởi Tổ chức chứng nhận DAS từ Vương quốc Anh. Việc đánh giá và chứng nhận dựa trên 18 tiêu chuẩn bảo mật khắt khe, đặc biệt là các tiêu chí về mã hóa, giám sát an toàn thông tin, đánh giá về an toàn thông tin trước khi vận hành, kiểm soát truy cập qua bảo mật nhiều lớp, giám sát an toàn thông tin 24/7.

Thông thường, các tổ chức tài chính sẽ chọn một phòng ban liên quan đến Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS - Information Security Management System) để tham gia đánh giá. Với ZaloPay , phạm vi đánh giá được áp dụng cho tất cả các phòng ban, tất cả dịch vụ: ví điện tử, cổng thanh toán trung gian, dịch vụ thu hộ chi hộ. Theo đó, ZaloPay không chỉ đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin mà còn đảm bảo bảo mật thông tin trong tất cả các khâu vận hành để triệt tiêu và giảm thiểu các rủi ro nhằm bảo vệ tối đa người dùng và đối tác doanh nghiệp.

Bà Trương Cẩm Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành ZaloPay chia sẻ: “Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Việc đạt chứng nhận ISO 27001 là minh chứng mạnh mẽ hơn nữa cho cam kết bảo mật này. Đồng thời là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối theo tiêu chuẩn quốc tế”.

Được biết, ISO 27001 là chứng chỉ phổ biến nhất trên thế giới . Hơn 120.000 doanh nghiệp ở châu Á và hơn 900 doanh nghiệp ở Việt Nam đã tham gia đánh giá và đạt chứng chỉ này, thuộc tất cả ngành nghề, lĩnh vực như sản xuất, bất động sản, chứng khoán, tổ chức nhà nước…

Chứng nhận này được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hằng năm của DAS, trên cơ sở đó, việc tái chứng nhận được thực hiện ba năm một lần.