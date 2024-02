Cõng nước tưới sâm Ngọc Linh

H.Tu Mơ Rông được xem là "thánh địa" sâm Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum. Đến nay tổng diện tích sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện là hơn 1.200 ha, trong đó người dân trồng gần 34 ha. Việc phát triển sâm Ngọc Linh đã giúp đời sống người dân nơi đây "thay da đổi thịt". Trước hiệu quả kinh tế, diện tích sâm của bà con cũng được mở rộng ra ở các xã Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây, Đăk Na...



Thời tiết khô hạn ảnh hưởng đến việc sinh trưởng của sâm Ngọc Linh Trang Anh

Sâm được trồng dưới tán rừng, nơi có độ cao từ 1.500 m trở lên so với mực nước biển. Những cánh rừng nguyên sinh như một máy điều hòa giúp nhiệt độ, độ ẩm luôn ở mức ổn định. Do đó cây sâm Ngọc Linh có điều kiện sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên vài năm trở lại đây do biến đổi khí hậu, tình trạng khô hạn xảy ra đã khiến "thánh địa" sâm Ngọc Linh bị ảnh hưởng. Theo ông A Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Đăk Na, những cánh rừng nguyên sinh đã điều hòa nhiệt độ, độ ẩm, tạo ra môi trường tốt cho cây sâm Ngọc Linh phát triển. Nhưng vài năm trở lại đây, thời tiết khô hạn hơn, từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau là mùa hạn, đất khô cằn. Đây là thời điểm cây sâm thiếu nước nên phải tưới để đảm bảo độ ẩm.

Theo ông Dũng, đối với từng khu vực sẽ có phương án tưới nước khác nhau. Những khu vực gần sông suối thì tưới nước khoảng mỗi tháng một lần. Riêng những khu vực có cây phân tán, đất khô cằn thì cần tưới nhiều nước hơn, mỗi tuần tưới từ 1 đến 2 lần. "Cứ khoảng tháng 12, khi đi thăm vườn, người dân thường kiểm tra độ ẩm của đất. Sau đó sẽ điều chỉnh phương án tưới tiêu cho phù hợp. Đặc biệt, lượng nước tưới phải vừa đủ, không ít quá cũng không nhiều quá. Nếu tưới đẫm, cây sâm có thể bị úng nước", ông Dũng nói.

Năm nay mùa khô diễn ra khốc liệt hơn. Tại các vườn sâm trên địa bàn H.Tu Mơ Rông đều đang xảy ra tình trạng thiếu nước. Do đó ngay từ đầu mùa khô, người dân đã phải tiếp nước chống hạn cho sâm.

Những ngày giáp Tết Giáp Thìn này, người dân tại xã Măng Ri đang tất bật với công việc tưới sâm. Trên khắp các cánh rừng già, mọi người rủ nhau đem can nhựa ra khe suối hứng nước rồi gánh đến tưới các luống sâm dưới tán rừng. Ở một vài nơi, để đỡ mất sức, người dân sử dụng ống nhựa để dẫn nước, lắp đặt hệ thống tưới phun sương đảm bảo cho cây sâm phát triển ổn định vào mùa khô.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông, cho biết cây sâm Ngọc Linh đang giúp người dân đồng bào Xơ Đăng trên địa bàn thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, 2 - 3 năm trở lại đây, do biến đổi khí hậu nên trên địa bàn xảy ra khô hạn.

"Để giúp bà con trồng sâm đạt hiệu quả cao, tránh bị chết do thiếu nước mùa khô, huyện đã cử cán bộ hướng dẫn người dân cách tưới phù hợp và làm mái che nắng. Định kỳ, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện sẽ đi kiểm tra vườn sâm của bà con để có phương án tư vấn cho bà con cách phòng bệnh cho cây sâm", ông Mạnh thông tin thêm.