Phút 39 trận gặp CLB Đà Nẵng tối 6.11, Công Phượng có pha đột phá vào vòng cấm, khiến hậu vệ đối phương phạm lỗi. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho CLB TP.Đồng Nai hưởng phạt đền. Vulic Milos thực hiện thành công, mang về chiến thắng 1-0 cùng 3 điểm đầu tiên cho đội bóng sau 7 vòng đấu.

Trước trận này, CLB TP.Đồng Nai đứng cuối bảng với 1 điểm, chưa ghi bàn và đã thủng lưới 11 lần. Vì vậy, tình huống kiếm phạt đền của Công Phượng không chỉ giúp đội bóng giải tỏa áp lực mà còn cho thấy khả năng tạo đột biến của tiền đạo 31 tuổi.

Dù rời sân ở phút 63 và không trực tiếp ghi bàn, Công Phượng vẫn tạo ra bước ngoặt trận đấu. Tuy nhiên, một khoảnh khắc tỏa sáng chưa đủ để khẳng định anh đã hồi sinh.

Công Phượng và bài toán hồi sinh sự nghiệp: Một ngôi sao cần gì để trở lại?

Sau những chấn thương và giai đoạn phong độ thiếu ổn định, điều Công Phượng cần nhất là duy trì thể trạng, thi đấu thường xuyên và đóng góp hiệu quả qua nhiều vòng đấu.

Ở tuổi 31, anh cũng không nhất thiết phải tái hiện hình ảnh của 10 năm trước với những pha rê bóng liên tục. Thay vào đó, Công Phượng có thể tận dụng kinh nghiệm, khả năng xử lý trong không gian hẹp và phối hợp với đồng đội để tạo khác biệt.

Chiến thắng trước CLB Đà Nẵng là tín hiệu tích cực, nhưng hành trình trở lại của Công Phượng vẫn còn dài. Bởi sự hồi sinh của một ngôi sao không được quyết định bằng một trận đấu đáng nhớ, mà bằng khả năng duy trì giá trị và tìm được vai trò phù hợp trong tập thể.