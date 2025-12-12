Công tác thông tin đối ngoại làm rực rỡ hình ảnh một Việt Nam ổn định, năng động

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 11 do Ban Chỉ đạo T.Ư về công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư tổ chức tối nay 12.12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ trao giải ẢNH: HẢI NGUYỄN

Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định thông tin đối ngoại tiếp tục giữ vai trò chiến lược, góp phần đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới một cách chân thực, sống động.

Những năm gần đây, công tác này đạt nhiều kết quả nổi bật, định hướng thông tin bài bản, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các cơ quan, nội dung truyền thông toàn diện, phương thức thể hiện đa dạng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số; đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội, kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài và phản bác hiệu quả các luận điệu xuyên tạc.

"Công tác thông tin đối ngoại đã đóng góp chủ động, tích cực để tiếng nói độc lập, tự chủ, chính nghĩa của Việt Nam cất cao trên trường quốc tế; làm rực rỡ, tô thắm hình ảnh một Việt Nam ổn định - năng động - trách nhiệm - tin cậy - bản sắc - thân thiện; để thế giới hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc hơn về tinh thần, bản lĩnh và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; qua đó, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với các nước, đối tác quốc tế, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước", Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá.

Sau 11 lần tổ chức, giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ngày càng khẳng định uy tín, sức lan tỏa. Năm nay, giải thưởng ghi nhận nhiều điểm nổi bật với 2.412 tác phẩm dự thi, gấp đôi trung bình các năm trước. Chủ đề tác phẩm bao quát toàn diện các sự kiện lớn, thành tựu phát triển đất nước, chủ trương - chính sách mới, cùng các giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, chất lượng tác phẩm được nâng cao; hình thức thể hiện đa dạng, hiện đại, ứng dụng truyền thông số mạnh mẽ. Tác phẩm của tác giả nước ngoài mang đến góc nhìn mới, sâu sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam phong phú và sinh động hơn. Công tác tổ chức giải đổi mới mạnh: tham gia và chấm giải trực tuyến, giá trị giải thưởng được nâng lên.

"Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"

Trong kỷ nguyên phát triển mới, Thủ tướng nhấn mạnh cùng với quốc phòng an ninh, đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa và phát triển đất nước nhanh, bền vững. Trong đó, công tác thông tin đối ngoại có vai trò rất quan trọng là một thành tố chiến lược trong tổng thể sức mạnh mềm của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải nhất cho nhóm tác giả của Thông tấn xã Việt Nam ẢNH: HẢI NGUYỄN

Thủ tướng đưa ra 5 định hướng chủ đạo nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới:

Thứ nhất, bám sát chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 và Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; qua đó khẳng định một Việt Nam bản lĩnh, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo và luôn đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới.

Thứ hai, đổi mới tư duy và cách làm theo hướng chủ động, chiến lược, cả trước mắt và lâu dài; xây dựng các chương trình bài bản, nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn, thuyết phục, hiện đại và dễ tiếp cận, phù hợp đa phương tiện.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; khai thác hiệu quả các nền tảng truyền thông toàn cầu, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, nhằm thu hút ngày càng nhiều đối tượng tiếp cận và phục vụ tốt người nước ngoài cũng như nhân dân trong nước.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại có bản lĩnh, trí tuệ, sắc bén, sáng tạo và trách nhiệm; giàu tâm huyết, sẵn sàng cống hiến, dấn thân, vượt khó với tinh thần "thép trong bút, lửa trong tim", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực".

Thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương và giữa báo chí trong nước với truyền thông quốc tế, nhằm hình thành và củng cố mạng lưới thông tin đối ngoại ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Phát huy kết quả đạt được, người đứng đầu Chính phủ mong muốn và tin tưởng: "Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục tạo thêm động lực, truyền thêm cảm hứng và khí thế mới, để những người làm công tác thông tin đối ngoại. Góp phần ngày càng thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới".