Công tác tư tưởng phải sát thực tiễn, gần nhân dân

Chiều 1.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo T.Ư và các cơ quan liên quan về công tác tư tưởng, tâm trạng xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN

Niềm tin phải được xây dựng bằng kết quả thực tiễn

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác tư tưởng phải bắt đầu từ thực tiễn, niềm tin của nhân dân phải được xây dựng bằng kết quả thực tiễn. Một thủ tục được giải quyết đúng hạn, một kiến nghị được trả lời thỏa đáng, một dự án hoàn thành đúng tiến độ, một chính sách được thực hiện công bằng đều trực tiếp củng cố niềm tin.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, không thể dùng tuyên truyền để thuyết phục người dân chấp nhận một sai sót mà cơ quan có thẩm quyền phải sửa.

Từ yêu cầu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đổi mới căn bản công tác truyền thông chính sách. Với những chính sách tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan chủ trì xây dựng chính sách phải đồng thời chịu trách nhiệm thông tin, giải thích và tiếp nhận phản hồi.

Truyền thông chính sách phải chủ động nhưng dựa trên sự thật, công khai cả thuận lợi, khó khăn và tác động, không né tránh những ảnh hưởng bất lợi đối với từng nhóm cụ thể. Khi chính sách phát sinh bất cập, trước hết phải nghiên cứu sửa đổi, không tìm cách giải thích để bảo vệ bằng được một quyết định chưa phù hợp thực tế.

Báo chí phải phát hiện, giải thích vấn đề

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng các cơ quan báo chí chủ lực thực sự có năng lực giải thích và phát hiện vấn đề. Báo Nhân Dân, TTXVN, VTV, VOV và các cơ quan báo chí chủ lực phải đi đầu về độ tin cậy, năng lực phân tích, giải thích những vấn đề lớn và tiếp cận công chúng mới.

Các cơ quan báo chí cần chia sẻ dữ liệu, phát huy thế mạnh riêng, tạo điều kiện thực hiện những phóng sự điều tra có căn cứ, chỉ ra sai sót trong chính sách và tổ chức thực hiện; đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận, thuyết phục và tạo ảnh hưởng tích cực đối với công chúng trẻ.

Cùng với đó, cần nâng cao năng lực làm chủ không gian số, chủ động nắm bắt, phân tích, định hướng và xử lý thông tin trên nền tảng công nghệ, dữ liệu và nguồn nhân lực phù hợp. Phát triển hệ thống dữ liệu dùng chung phục vụ công tác tư tưởng, gắn với bảo vệ dữ liệu cá nhân, ứng dụng AI, phòng chống tin giả, tin sai sự thật và xử lý vi phạm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý công nghệ giúp hiểu xã hội tốt hơn nhưng không thể thay thế việc trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết công việc của người dân.

Trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đưa trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng xã hội trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Phải làm rõ người dân phản ánh ở đâu, ai tiếp nhận, ai giải quyết, khi nào trả lời và kết quả được kiểm tra ra sao; đồng thời yêu cầu thiết lập cơ chế theo dõi, xử lý những vấn đề dân sinh kéo dài, liên quan nhiều cơ quan.

Đặc biệt, công bằng trong thực hiện chính sách phải được coi là một nội dung trọng tâm của công tác tư tưởng. Với các quyết định lớn về đất đai, đô thị, sắp xếp bộ máy, giáo dục, y tế, chuyển đổi xanh..., cơ quan chủ trì phải xác định rõ nhóm được hưởng lợi, nhóm có thể mất sinh kế, tăng chi phí hoặc khó tiếp cận dịch vụ; đồng thời công bố phương án bù đắp và theo dõi tác động sau thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu xây dựng năng lực tự sửa sai và bảo vệ những tiếng nói có căn cứ. Cấp ủy, chính quyền phải trả lời phản ánh của báo chí, Mặt trận, chuyên gia và người dân bằng dữ kiện, thời hạn xử lý và kết quả; không gây sức ép với người nêu vấn đề đúng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hiệu quả công tác tư tưởng phải được đánh giá bằng việc nắm bắt tâm tư có thực chất, những bức xúc chính đáng có được giải quyết, điều chưa đúng có được sửa chữa và phản ánh có đến được người có thẩm quyền hay không.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, sau cuộc làm việc này, phải tạo được chuyển biến trong thực tế. Công tác tư tưởng phải thực sự có chuyển biến, sát thực tiễn, gần nhân dân, chủ động phát hiện và thúc đẩy giải quyết vấn đề, kịp thời cung cấp thông tin, trung thực trong đối thoại.