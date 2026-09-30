Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị Quân ủy T.Ư

Sáng 30.9 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy T.Ư, chủ trì hội nghị lần thứ ba Quân ủy T.Ư nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý 3 và xác định phương hướng, nhiệm vụ quý 4.2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy T.Ư, chủ trì hội nghị ẢNH: TTXVN

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, điều hành hội nghị.

Chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quý 4 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quân ủy T.Ư tập trung rà soát toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra về quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026; xác định rõ những điểm còn hạn chế, có giải pháp quyết liệt và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sớm.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là toàn quân phải chủ động, nhạy bén nắm chắc, dự báo và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là những vấn đề chiến lược, biên giới, biển đảo và không gian mạng.

Cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện các chiến lược, phương án bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa; nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để bất ngờ trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; nâng chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, tổ chức các cuộc diễn tập; quyết liệt thực hiện cao điểm chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp) và chủ động các phương án phòng thủ dân sự, ứng phó hiệu quả với các tình huống.

Chuẩn bị các sự kiện lớn, nâng năng lực quốc phòng

Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng được yêu cầu sớm xây dựng các đề án, kế hoạch chuẩn bị cho những sự kiện lớn năm 2030. Trong đó, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Công an và các lực lượng liên quan tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác dân vận, chính sách tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là đẩy mạnh "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, xác định trúng các điểm nghẽn để tạo đột phá trong nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại; đồng thời hoàn thành tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kinh tế quốc phòng, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Đối ngoại quốc phòng cũng cần được nâng cao hiệu quả, chủ động chuẩn bị và tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba dự kiến diễn ra vào tháng 12.2026. Bộ Quốc phòng đồng thời được yêu cầu phối hợp các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị tốt các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.