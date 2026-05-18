Công tác tuyên truyền miệng vẫn đặc biệt quan trọng và không thể thay thế

Ngày 18.5, tại Hà Nội, Đảng ủy T.Ư Đoàn tổ chức Hội thi Báo cáo viên năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công tác tuyên truyền, giáo dục luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, nhấn mạnh, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, hướng tới mục tiêu tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tới cán bộ, đảng viên và tuổi trẻ.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, phát biểu khai mạc hội thi ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, công tác tuyên truyền, giáo dục luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Trong đó, tuyên truyền miệng là hình thức trực tiếp đưa tiếng nói, chủ trương của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tác động vào nhận thức, tình cảm và hành động của mỗi người.

Ông Nguyễn Thanh Tùng dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại".

Hội đồng giám khảo của hội thi ẢNH: XUÂN TÙNG

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, trong bối cảnh công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, công tác tuyên truyền miệng vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thay thế.

"Đối với Đảng bộ T.Ư Đoàn, tuyên truyền miệng không chỉ là việc truyền tải chủ trương, chính sách mà còn là công cụ định hướng tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí tự lực, tự cường của tuổi trẻ", ông Nguyễn Thanh Tùng nói.

Báo cáo viên trình bày báo cáo tại hội thi ẢNH: XUÂN TÙNG

Cơ hội để nâng cao năng lực chuyên môn

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong việc cử cán bộ, đảng viên tham gia hội thi. Theo đó, 17 thí sinh được lựa chọn đều là những cán bộ có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác và có năng lực tuyên truyền miệng tốt.

Ông Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các thí sinh tham gia hội thi với tinh thần học tập, rèn luyện, xem đây không chỉ là sân chơi tranh tài mà còn là cơ hội để nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ.

Mỗi báo cáo viên của Đảng bộ T.Ư Đoàn cần đạt tiêu chí "chắc về nghiệp vụ, giỏi về kỹ năng" và đặc biệt phải am hiểu thanh niên để đưa nghị quyết đến với người nghe một cách tự nhiên, thuyết phục và lay động nhất.

Các đoàn, viên thanh niên tham dự hội thi ẢNH: XUÂN TÙNG

Ông Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền miệng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy ưu thế của mạng xã hội để nâng cao tính định hướng, sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền; đồng thời gắn tuyên truyền với trao đổi, đối thoại nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và thanh niên.

Hội thi Báo cáo viên năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ T.Ư Đoàn; tạo động lực để đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn mới.