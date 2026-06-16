‘Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã chiếm được niềm tin của đông đảo nhân dân’

Cách đây 20 năm, ngày 10.1.2006, Thủ tướng Phan Văn Khải đã phát lệnh chính thức đưa website Chính phủ, nay là Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ, lên internet.

Trong suốt hai thập kỷ qua, Cổng TTĐT Chính phủ đã không ngừng trưởng thành, trở thành đại diện thông tin của Chính phủ Việt Nam trên internet, đồng thời là cầu nối giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế; là công cụ tham mưu tổng hợp thông tin báo chí, dư luận phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với cường độ hoạt động liên tục 24/7.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: VGP

Sử dụng mạng xã hội để phục vụ truyền thông

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ của Cổng TTĐT Chính phủ thời gian qua trong việc nâng cao chất lượng công tác truyền thông trên đa nền tảng với các hình thức hiện đại, thân thiện, phong phú.

"Tôi ấn tượng nhất là việc cổng sử dụng mạng xã hội xuyên biên giới để phục vụ truyền thông về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với lượng trung bình khoảng 20 triệu lượt tiếp cận mỗi ngày", Phó thủ tướng thường trực bày tỏ.

Bên cạnh đó, Cổng TTĐT Chính phủ đã năng động, sáng tạo, chủ động tổ chức các chương trình tọa đàm trực tiếp, trực tuyến với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn, đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp...

Truyền thông chính sách cũng là điểm nổi bật của cổng thời gian qua bằng việc ra mắt trang Xây dựng chính sách pháp luật với lượng truy cập lớn, đưa hết một vòng đời chính sách, những khó khăn vướng mắc khi đưa chính sách vào cuộc sống.

Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh, qua hoạt động của mình, Cổng TTĐT Chính phủ đã chiếm được niềm tin của đông đảo nhân dân, là nơi cung cấp thông tin đầu nguồn về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng. Đồng thời, làm tốt việc dẫn dắt định hướng dư luận xã hội, phát huy vai trò là cầu nối hữu hiệu giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp, xã hội, bạn bè quốc tế; là diễn đàn tương tác hiệu quả giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Phó thủ tướng thường trực cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 196/2026/NĐ-CP, theo đó, Cổng TTĐT Chính phủ sẽ được nâng cấp thành Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ. Ông cũng đề nghị cổng khẩn trương sắp xếp, kiện toàn bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin. Xây dựng và phát triển các sản phẩm truyền thông đa nền tảng…

Tổng giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm báo cáo về những kết quả, thành tựu mà đơn vị đã đạt được trong 20 năm xây dựng, phát triển ẢNH: VGP

Cầu nối giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp

Nhìn lại chặng đường 20 năm phát triển, ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ cho rằng thành quả lớn nhất là xây dựng được niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế. Cổng TTĐT Chính phủ đã làm tốt vai trò tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

"Thời gian qua, Cổng TTĐT Chính phủ có vinh dự được phát sớm nhất những bài viết, thông điệp, phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm", ông Nguyễn Hồng Sâm cho biết.

Bên cạnh đó, Cổng TTĐT Chính phủ cũng làm tốt công tác bảo đảm thông tin đầu vào và cung cấp thông tin đầu ra phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hằng ngày, Cổng TTĐT Chính phủ cung cấp các báo cáo thông tin, tham mưu thông tin bảo đảm kịp thời, khách quan, là kênh tham khảo quan trọng của lãnh đạo Chính phủ để chỉ đạo, điều hành.

Cổng TTĐT Chính phủ cũng tổ chức hiệu quả nhiều cuộc họp báo, tọa đàm, diễn đàn nhằm cung cấp thông tin chính sách, giải đáp các vấn đề được xã hội quan tâm. Theo ông Nguyễn Hồng Sâm, một trong những dấu ấn nổi bật của Cổng TTĐT Chính phủ là thực hiện tốt vai trò cầu nối ngắn nhất giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp. Hằng năm, Cổng TTĐT Chính phủ tiếp nhận trung bình gần 47.000 phản ánh, kiến nghị, góp ý và hiến kế của tổ chức, công dân gửi tới Chính phủ.

"Chúng tôi đã tiếp nhận, xử lý những kiến nghị, hiến kế, góp ý của người dân và doanh nghiệp gửi tới Chính phủ với phương châm không có ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trong những thời điểm như đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ… với phương châm 'ở đâu có nhân dân thì ở đó phải có truyền thông'", ông Nguyễn Hồng Sâm nhấn mạnh.

Đặc biệt, Cổng TTĐT Chính phủ được đánh giá đi đầu, hiệu quả nhất trong sử dụng các nền tảng xuyên biên giới và là nguồn cảm hứng cho các cơ quan trong hệ thống chính trị trong việc sử dụng các nền tảng xuyên biên giới phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

Để đáp ứng yêu cầu mới, ông Sâm cho biết, Cổng TTĐT phủ sẽ tiếp tục cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời tiếp tục là kênh lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp.