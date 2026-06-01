Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thành Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ

Theo Nghị định số 196, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ gồm 17 đơn vị, gồm:

1. Vụ Tổng hợp

2. Vụ Pháp luật

3. Vụ Kinh tế tổng hợp

4. Vụ Công nghiệp

5. Vụ Nông nghiệp

6. Vụ Khoa giáo - Văn xã

7. Vụ Quan hệ quốc tế

8. Vụ Nội chính

9. Vụ Tổ chức công vụ

10. Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Vụ I)

11. Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể

12. Vụ Thư ký - Biên tập

13. Vụ Hành chính

14. Vụ Tổ chức cán bộ

15. Cục Chuyển đổi số

16. Cục Quản trị - Tài vụ

17. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ

Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ là các tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Về cơ bản các đơn vị được giữ nguyên so với cơ cấu hiện nay, riêng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được phát triển thành Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, là cục loại 1, được sử dụng con dấu hình Quốc huy. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1.6.2026.

Nghị định quy định rõ, Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ (bao gồm cả các phó thủ tướng).

Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ; thực hiện chức năng là trung tâm thông tin tổng hợp, truyền thông phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng.

Văn phòng Chính phủ được quy định 15 nhóm nghĩa vụ và quyền hạn, trong đó có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ...

Nghị định yêu cầu công chức Văn phòng Chính phủ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao và am hiểu sâu sắc lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi; được áp dụng cơ chế khuyến khích, bảo vệ đối với cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; được áp dụng cơ chế tiền lương, phụ cấp và chế độ, chính sách đãi ngộ đặc thù theo quy định.

Văn phòng Chính phủ được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái công chức ở các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về làm việc tại Văn phòng Chính phủ và từ Văn phòng Chính phủ đến làm việc tại các bộ, ngành, cơ quan, địa phương. Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có trách nhiệm ưu tiên bố trí, điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận biệt phái công chức theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ...

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hiện là ông Đặng Xuân Phong, 4 phó chủ nhiệm gồm các ông bà Mai Thị Thu Vân, Đỗ Ngọc Huỳnh, Phạm Mạnh Cường và Đôn Tuấn Phong.