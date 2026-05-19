Thời sự

Đề xuất mới về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Tuyến Phan
19/05/2026 16:39 GMT+7

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Dự thảo nghị định này do Văn phòng Chính phủ chủ trì soạn thảo. Văn phòng Chính phủ cho hay, sau khi thực hiện đợt tổ chức lại vừa qua, cơ quan này chỉ còn 17 đơn vị, là nhóm cơ quan có số lượng đầu mối thấp nhất.

Dự thảo nghị định đề xuất cơ cấu của Văn phòng Chính phủ gồm 14 vụ và 3 cục

Do vậy, Văn phòng Chính phủ đề xuất tiếp tục duy trì các vụ, cục có chức năng tham mưu tổng hợp để tăng cường năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (hiện có 13 đầu mối với 276 công chức).

Cùng đó là đề nghị tiếp tục duy trì 5 vụ, gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật (ngoài thực hiện tham mưu tổng hợp giúp Chính phủ, Thủ tướng về xây dựng pháp luật còn thực hiện chức năng pháp chế), Vụ Quan hệ quốc tế (ngoài thực hiện tham mưu tổng hợp giúp Chính phủ, Thủ tướng trong quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại còn thực hiện chức năng hợp tác quốc tế), Vụ Hành chính (thực hiện một số nhiệm vụ như văn phòng bộ) và Cục Quản trị - Tài vụ (ngoài thực hiện chức năng bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần còn làm các chức năng của Vụ Kế hoạch tài chính).

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ theo dự thảo

Riêng về khối bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành, Văn phòng Chính phủ cho hay, đây là một trong 3 chức năng quan trọng và cơ quan này chỉ tổ chức duy nhất một đơn vị là Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Văn phòng Chính phủ dự thảo đổi tên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (hiện nay được quy định là tổ chức hành chính cấp cục) thành Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ.

Với chức năng hiện hành và bổ sung các quy định như dự thảo, Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ đáp ứng các tiêu chí cục loại 1 theo Nghị định số 303/2025.

Cụ thể, cục này sẽ có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tập trung "thực hiện quản lý nhà nước về công báo; tổ chức quản lý, xuất bản và phát hành Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Đồng thời, cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Cục trưởng được ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý: "hướng dẫn nghiệp vụ, tích hợp thông tin với cổng thông tin điện tử các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh".

Cùng đó là có đối tượng quản lý về chuyên ngành (công báo), được phân cấp quyết định các vấn đề quản lý nhà nước (công báo, công tác cán bộ, tài chính, tài sản...), được bố trí trên 30 biên chế.

Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ sẽ có cơ cấu tổ chức gồm các ban, văn phòng và đơn vị sự nghiệp công lập (Báo điện tử Chính phủ).

Điều động ông Đặng Xuân Phong làm Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ

Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phong giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

