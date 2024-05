Công thức của 'gián điệp' Trung Quốc bị bắt tại châu Âu

Cựu quân nhân Đức thừa nhận làm gián điệp cho Nga

Bị cáo Thomas H. (phải) tại phiên tòa ngày 29.4 Ảnh: Chụp màn hình Newsweek

Trong một phiên tòa bắt đầu vào đầu tuần này, cựu quân nhân Đức Thomas H. thừa nhận đã tiếp cận cơ quan ngoại giao Nga để làm gián điệp.

Theo AFP, bị cáo 54 tuổi làm việc trong đơn vị phụ trách mua sắm trang thiết bị quân sự, thừa nhận lo ngại việc Đức chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraine sẽ khiến nước này bị kéo vào xung đột. Các công tố viên cáo buộc bị cáo đã chụp ảnh các tài liệu huấn luyện sử dụng vũ khí và công nghệ máy bay, sau đó bỏ vào thùng thư của lãnh sự quán Nga tại TP.Bonn (Đức). Bị cáo thừa nhận sự thiếu quan tâm đến an toàn của công dân Đức đã khiến ông ngày càng không hài lòng với chính quyền Berlin. Do đó, ông đã đề nghị làm nội gián cho Nga từ tháng 5.2023 với hy vọng sẽ được Moscow báo trước về khả năng leo thang hạt nhân trong xung đột nhằm đưa gia đình đến nơi an toàn kịp thời. "Tôi đã sai", bị cáo thừa nhận tại phiên tòa ngày 29.4 tại TP.Dusseldorf (Đức).

Vi Trân