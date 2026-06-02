Công thức làm phim Hollywood lỗi thời?

Sự sụt giảm doanh thu lên tới 70% của thương hiệu gần 50 năm tuổi như Star Wars cho thấy khán giả trẻ đang dần quay lưng với những công thức làm phim lối mòn Ảnh: Reuters

Điện ảnh thế giới vừa chứng kiến một hiện tượng chưa từng có khi tác phẩm kinh dị Backrooms của hãng A24 "càn quét" các bảng xếp hạng về doanh thu. Được "nhào nặn" bởi Kane Parsons, một YouTuber chỉ mới 20 tuổi, bộ phim ẵm trọn 81 triệu USD tại thị trường nội địa và bỏ túi 118 triệu USD trên toàn cầu chỉ trong tuần đầu ra mắt. Thành tích này không chỉ thiết lập kỷ lục mở màn ấn tượng nhất lịch sử hãng A24 (gấp ba lần siêu phẩm Civil War năm 2024), mà còn đưa Parsons trở thành nhà làm phim trẻ tuổi nhất có tác phẩm đứng đầu phòng vé toàn cầu. Theo phân tích từ tạp chí điện ảnh uy tín Variety, sự bùng nổ của Backrooms đã để lại 5 bài học đắt giá, buộc các ông lớn Hollywood phải nghiêm túc nhìn lại vấn đề.

1. Khán giả Gen Z đang 'thống trị' rạp phim

Thời kỳ đại dịch, Hollywood từng canh cánh nỗi lo giới trẻ sẽ quên mất thói quen ra rạp. Nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại, Gen Z không chỉ đến rạp, mà họ còn tạo nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Cuối tuần qua, hai bộ phim kinh dị cùng do các YouTuber thực hiện là Backrooms và Obsession đã tạo nên cú đúp lịch sử khi không hề triệt tiêu nhau mà cùng nhau dắt tay nhau hái ra tiền. Thống kê cho thấy, gần 85% khán giả đến xem Backrooms dưới 35 tuổi, và một nửa trong số đó chưa đầy 25 tuổi. Giới trẻ giờ đây sẵn sàng chi tiền, miễn là bộ phim đó chạm đúng gu của họ.

2. Sự mệt mỏi với những 'bình mới rượu cũ'

Thế hệ Gen Z không quay lưng với các thương hiệu lớn, nhưng họ cực kỳ tinh ý. Họ sẵn sàng xếp hàng vì Toy Story 5 hay Spider-Man mới, nhưng sẽ thẳng thừng ngó lơ những phần ăn theo, làm lại chỉ vì món ăn đó từng được cha mẹ họ yêu thích. Minh chứng rõ nhất là "bom tấn triệu đô" The Mandalorian and Grogu của nhà Disney. Dù sở hữu số lượng rạp chiếu áp đảo, bom tấn thuộc vũ trụ Star Wars này lại có doanh thu lao dốc đến 70% trong tuần thứ hai. Rõ ràng, hình ảnh chú bé Grogu "quốc dân" đã không còn đủ sức hấp dẫn ngoài nhóm người hâm mộ trung thành lớn tuổi.

3. Đường từ YouTube đến Hollywood: Không còn là chuyện viển vông

Kane Parsons là minh chứng cho thấy YouTube đang trở thành "mỏ vàng" mới để Hollywood săn tìm những tài năng tiếp theo. Trước đó, những nhà sáng tạo nội dung số như Markiplier với Iron Lung (thu 50 triệu USD dù kinh phí chỉ 3 triệu USD) hay anh em nhà Philippou với Talk to Me đã chứng minh năng lực thương mại đáng gờm. "Ông trùm" Jason Blum (người sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành của Blumhouse Productions, hãng phim đứng sau hàng loạt thương hiệu kinh dị đình đám, hái ra tiền của điện ảnh thế giới) nhận định, Hollywood cần phải cởi mở và bồi dưỡng những tài năng bước ra từ thế giới internet này. Khi màn ảnh nhỏ từng bị coi là mối đe dọa của rạp chiếu, giờ đây nó lại đang đóng vai trò là chiếc nôi cung cấp những chất liệu điện ảnh nguyên bản, chưa từng có tiền lệ.

4. Thị hiếu phim kinh dị đã thay đổi

Đã qua rồi cái thời phim kinh dị chỉ chực chờ làm khán giả giật mình bằng những tiếng động lớn hay những cảnh bạo lực, máu me để rồi cắm đầu sụt giảm doanh thu ở tuần thứ hai. Khán giả ngày nay đòi hỏi một gu thẩm mỹ cao hơn, tinh tế và giàu tính ẩn dụ hơn. Backrooms thành công lớn vì nó khai thác nỗi sợ tâm lý đầy ám ảnh từ những "không gian chuyển tiếp" vô định, một chủ đề vốn cực kỳ thịnh hành trên các diễn đàn Reddit và TikTok. Các nhà làm phim độc lập hiện nay đang đào sâu hơn vào cốt truyện, biến thể loại kinh dị thành tấm gương phản chiếu những góc khuất tâm lý đầy tham vọng.

5. Sự trở lại mạnh mẽ của 'đế chế kinh dị' Blumhouse

Sau một năm 2025 đầy chật vật với hàng loạt dự án kém tiếng vang như M3GAN 2.0 hay Wolf Man, vận may của xưởng phim kinh dị Blumhouse đã chính thức hồi sinh mạnh mẽ thông qua cú bắt tay với Atomic Monster và Chernin Entertainment trong các dự án gần đây. Với một loạt cái tên đình đám sắp xuất kích trong năm 2026 và 2027 như Insidious: Out of the Further, Other Mommy hay phần tiếp theo của The Exorcist, Blumhouse đang chứng minh rằng những bộ phim kinh phí thấp nhưng giàu tính sáng tạo mới là thứ giữ mạch sống cho các phòng vé thời điểm hiện tại.