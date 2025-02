Công thức ngăn ngừa và điều trị sẹo lồi/phì đại toàn diện của Rejuvasil Silicone Gel

Sẹo lồi, sẹo phì đại luôn là nỗi lo lắng của cả chuyên gia y tế và khách hàng bởi đặc điểm khó kiểm soát và dễ tái phát. Thế nên, việc điều trị sẹo luôn thách thức và cần sự kiên nhẫn để đạt được hiệu quả. Chính vì thế, việc quản lý ngăn ngừa sẹo đang dần được giới chuyên môn quan tâm và chủ động kê toa chăm sóc vết sẹo sau lành thương.

Nổi bật với công thức ứng dụng "tiêu chuẩn vàng" trong quản lý sẹo, Rejuvasil Silicone Gel ghi điểm nhờ công thức quản lý và điều trị sẹo đơn giản nhưng vô cùng thông minh. Mỗi thành phần của sản phẩm đều sở hữu khả năng điều trị sẹo tuyệt vời được kiểm chứng lâm sàng nghiêm ngặt cùng công nghệ sản xuất hiện đại.

Công nghệ Silicone y tế tinh khiết - đột phá trong quản lý và ngừa sẹo lồi/phì đại

Silicone tiêu chuẩn y tế là gì? Đây là dạng tinh khiết nhất, an toàn nhất của Silicone. Để đạt đến tiêu chuẩn này, vật liệu Silicone phải được điều chế, xử lý, thử nghiệm nghiêm ngặt để đáp ứng các tiêu chuẩn y tế khắt khe. Tất cả với mục tiêu đảm bảo độ bền vững và phù hợp theo từng loại thiết bị và quy trình điều trị y tế riêng biệt. Chính vì thế, vật liệu này an toàn và đạt được tính "tương thích sinh học" với làn da tự nhiên mà không gây biến chứng mất lợi với các mô.

Rejuvaskin là một trong những thương hiệu tiên phong nghiên cứu và ứng dụng Silicone y tế vào dòng sản phẩm quản lý dự phòng và xóa sẹo Rejuvasil Silicone Gel. Không chỉ đáp ứng tiêu chí chuẩn y khoa, vật liệu Silicone có trong sản phẩm được nâng cấp đạt độ tinh khiết, cho phép hoạt động hiệu quả trên vết sẹo mới hình thành mà không gây kích ứng hay nhạy cảm. Nổi bật nhất chính là nồng độ lên tới 97% kết hợp 2 loại silicone y tế.

Cấu trúc mạng lưới ba chiều tăng cường tính ổn định và kháng nước, giúp lớp màng silicone bám chặt trên da và bao phủ tốt vết sẹo mà không gây ra hiện tượng đứt gãy mạng lưới liên kết phân tử. Chính nhờ cấu trúc này mà Rejuvasil Silicone gel tạo lớp màng bảo vệ, khoá ẩm tối đa tại vết sẹo. Từ đây, nguyên lý quản lý sẹo của vật liệu Silicone y tế được phát huy tối đa:

Đạt độ tương thích sinh học tuyệt vời với làn da đóng vai trò như phần ngoài cùng trên da, ổn định quá trình tái tạo của sẹo.

Tăng quá trình hydrat hóa của lớp sừng và do đó, tạo điều kiện điều hòa sản xuất nguyên bào sợi và giảm sản xuất collagen

Bảo vệ mô sẹo khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn và ngăn chặn việc sản xuất collagen quá mức do vi khuẩn gây ra trong mô sẹo.

Điều chỉnh sự biểu hiện của các yếu tố tăng trưởng, yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi.

Những năm trở lại đây, xu hướng quản lý và ngừa sẹo bằng sản phẩm bôi thoa nhận được nhiều sự quan tâm của bác sĩ chuyên môn.

Thêm một ưu điểm khác của công nghệ Silicone y tế của Rejuvasil Silicone Gel chính là khả năng khô nhanh trên da, không gây cảm giác bết dính, bít tắc nang lông. Với đặc tính này, dù bạn thoa lớp gel dày, sản phẩm vẫn đảm bảo được khô nhanh, không bết dính và vô cùng thoáng khí.

Bộ ba hoạt chất nuôi dưỡng sẹo lành nhanh, giảm đỏ và ngừa thâm

Bên cạnh công nghệ Silicone y tế, Gel ngăn ngừa và xóa mờ sẹo Rejuvasil Silicone Gel bổ sung các hoạt chất thiết yếu đóng vai trò nền tảng cho vết sẹo lành thẩm mỹ hơn, phẳng mịn hơn.

Dầu Emu - ức chế phản ứng viêm ngứa

Chiết xuất từ mỡ đà điểu Úc, dầu Emu có khả năng làm mềm da, kháng viêm và thúc đẩy lành thương nhờ sở hữu đa dạng axit béo thiết yếu như Omega 3, Omega 6, Omega 9 và nhiều thành phần chống oxy hoá.

Trong Rejuvasil Silicone Gel, dầu Emu giúp dưỡng ẩm sâu, giữ mô sẹo mềm mại, giảm cảm giác ngứa. Hàm lượng Omega 3, Omega 6 giúp chống viêm và làm dịu các kích ứng tại vết sẹo, từ đây, tiến trình viêm được rút ngắn, đẩy nhanh đến giai đoạn tái tạo sẹo, hạn chế đỏ ngứa và tối thiểu nguy cơ kích thích collagen quá mức do viêm gây ra.

Bên cạnh khả năng giảm viêm, Dầu Emu được kiểm chứng có khả năng tăng cường tốc độ sừng hóa lớp biểu bì và tăng sinh số lượng nang lông ở rìa vết thương. Điều này đặc biệt có lợi cho vết sẹo mới nhanh chóng được ổn định, ngăn chặn sẹo lồi và giúp vết sẹo đồng đều với làn da tự nhiên.

Tetrahexyldecyl Ascorbate (Vitamin C) - Ức chế melanin, giảm thâm sẹo

Một dẫn xuất Vitamin C ổn định không gây kích ứng như Vitamin C nguyên chất nhưng vẫn giữ được hoạt tính nổi bật như chống oxy hóa, ức chế tăng sinh melanin, kích hoạt tái tạo mô hư tổn. Nhờ vậy, Vitamin C trong Rejuvasil Silicone Gel thích đẩy sẹo lành nhanh hơn, cải thiện màu sắc của sẹo sau hết viêm đỏ. Ngoài ra, Tetrahexyldecyl Ascorbate hỗ trợ đưa các hoạt chất trong sản phẩm thẩm thấu sâu hơn.

Squalane - Dưỡng ẩm và làm mềm sẹo

Chiết xuất từ trái olive, Squalane nổi tiếng với khả năng cấp ẩm tuyệt vời bởi đặc tính tương đồng với dầu tự nhiên trên da. Thành phần này được xếp vào yếu tố dưỡng ẩm, làm mềm da. Lợi ích nổi bật của Squalane phải kể đến là hỗ trợ bảo vệ và sửa chữa làn da sẹo, khoá ẩm và làm mềm vùng da sẹo.

Đối với một vết sẹo đủ ẩm sẽ thúc đẩy các hoạt động tái tạo và chữa lành diễn ra thuận lợi và ổn định tránh sẹo bị co kéo, tăng lồi/phì đại, khô bong tróc.

Sự kết hợp thông minh giữa vật liệu Silicone y tế cùng ba thành phần nuôi dưỡng Vitamin C, Dầu Emu và Squalane, gel ngăn ngừa và xóa mờ sẹo Rejuvasil Silicone Gel trở thành lựa chọn chăm sóc liền sẹo hiệu quả. Đây không chỉ sản phẩm bôi thoa mà còn là giải pháp bảo vệ người dùng khỏi áp lực trong việc chăm sóc phục hồi sau phẫu thuật, tai nạn, bỏng da….

Tại thời điểm hiện nay, Rejuvaskin Rejuvasil Silicone Gel đã có mặt trên 77 quốc gia. Và tại Việt Nam, sản phẩm trở thành một phần trong liệu trình chăm sâu vết sẹo quen thuộc của giới chuyên môn, đặc biệt trong ngoại khoa, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Điều khiến sản phẩm được lòng các chuyên viên y tế không chỉ bởi những thành phần chất lượng, mà phải kể đến hiệu quả tái tạo vết sẹo và ngừa sẹo lồi lên đến 70%. Sản phẩm được khuyến nghị cho cả những người dễ bị sẹo lồi/phì đại hay đang trong giai đoạn điều trị.

Chất lượng sản phẩm chuẩn y khoa, đáp ứng mọi vùng da và mọi kích thước sẹo, Rejuvasil Silicone Gel dễ dàng kê toa cho mọi đối tượng, cả trẻ em trên 2 tuổi. Để sử dụng sản phẩm đạt hiệu quả tốt nhất là vào giai đoạn ngay sau khi vết sẹo liền da. Bạn chỉ cần sử dụng 2-3 lần/ngày với lượng gel vừa phải, đừng quên tán gel theo một chiều duy nhất để bảo toàn liên kết silicone y tế tạo thành màng bảo vệ khép kín.

Sản phẩm có thể sử dụng trên vùng mặt, trước khi trang điểm để bảo vùng sẹo khỏi mỹ phẩm và bụi bẩn. Sau 2 tháng, bạn sẽ nhận thấy vết sẹo được cải thiện rõ rệt về cả màu sắc, kích thước và độ phẳng mịn.