Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Công thức tính lương tiết dạy của giảng viên đại học như thế nào?

Quý Hiên
Quý Hiên
24/09/2025 11:15 GMT+7

Công thức tính lương tiết dạy của giảng viên đại học trong thông tư Bộ GD-ĐT mới ban hành là căn cứ để trường đại học tính lương những tiết dạy vượt quy định cho giảng viên.

Ngày 23.9, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 21 quy định chế độ và tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập. Thông tư có hiệu lực từ ngày ký. Trong Thông tư 21, Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh công thức tính lương một tiết dạy của giảng viên đại học, từ đó các trường đại học có cơ sở tính lương những tiết dạy vượt quy định cho giảng viên.

Cụ thể, tiền lương 1 tiết dạy của giảng viên đại học, cao đẳng sư phạm được tính như sau:

Công thức tính lương tiết dạy của giảng viên đại học như thế nào?- Ảnh 1.

Công thức trên cũng được áp dụng với cán bộ, giảng viên ở cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, trường chính trị của tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Công thức trên không áp dụng với các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Theo Bộ GD-ĐT, công thức trên được điều chỉnh nhằm phù hợp với quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên theo quy định hiện hành (tương đương từ 600 - 1.050 giờ hành chính).

Công thức tính tiền lương những giờ vượt định mức (giờ dạy thêm) vẫn được tính như trước đây: tiền lương 1 giờ dạy thêm = tiền lương 1 giờ dạy x 150%. Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số tiết dạy thêm/năm học x tiền lương 1 tiết dạy thêm.

Thời điểm chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo được thực hiện sau khi kết thúc năm học (sau 30.6 hàng năm). Trường hợp nhà giáo nghỉ hưu, thôi việc, điều động, thuyên chuyển thì việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ được thực hiện vào thời điểm có quyết định liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư 21 cũng quy định, tổng số tiết dạy thêm một năm của nhà giáo (tất cả các bậc học, không riêng bậc đại học) là không quá 200 tiết.

Căn cứ quy định trong Thông tư 21 và các quy định pháp luật liên quan, với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư dựa vào điều kiện thực tế để quy định việc trả tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị mình.

Tin liên quan

Nhà giáo không được trả tiền lương dạy thêm quá 200 tiết/năm học

Nhà giáo không được trả tiền lương dạy thêm quá 200 tiết/năm học

Bộ GD-ĐT quy định tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của mỗi nhà giáo được tính để trả tiền lương dạy thêm giờ là không quá 200 tiết.

Khám phá thêm chủ đề

Thông tư 21 lương giảng viên đại học trả lương dạy thêm giờ dạy thêm giờ Bộ GD-ĐT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận