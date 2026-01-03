'Công thức' triệu view

Khi thực hiện bài viết này, tác giả đã chọn ra 500 video có lượt xem cao nhất trên kênh YouTube Báo Thanh Niên (từ 1,4 triệu lượt xem trở lên) để tham chiếu, những mong tìm được "lời giải đáp" cho tựa đề bài viết… của chính mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư (nay là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN) trao giải A cho nhóm tác giả Báo Thanh Niên ẢNH: TUẤN MINH

Giữa tháng 12.2018, khi trận chung kết lượt về AFF Cup vừa kết thúc, đội tuyển VN thắng 1-0, đăng quang vô địch. Giữa những tiếng reo hò của 4 vạn cổ động viên sân Mỹ Đình, ống kính phóng viên Báo Thanh Niên bắt được khoảnh khắc cầu thủ Nguyễn Quang Hải chạy về phía khán đài và hỏi một người quen: "Bố mẹ cháu ngồi đâu?". Một video với hơn 10 triệu lượt xem trên kênh YouTube Báo Thanh Niên đã được tạo ra từ khoảnh khắc ấy.

Kênh YouTube Báo Thanh Niên nhận nút vàng năm 2019 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bí quyết "2N"

Để trở thành kênh YouTube với hơn 6,3 triệu lượt đăng ký và gần 6,5 tỉ lượt xem, đứng vị trí hàng đầu trong số các kênh tin tức báo chí tại VN; cùng với đó là hệ thống đa kênh video trên đa nền tảng với gần 16 triệu lượt theo dõi, hẳn sẽ có người băn khoăn về bí quyết tạo ra một cộng đồng như vậy. Có thể nhiều người sẽ không tin, nhưng bí quyết suốt 10 năm qua thực ra chỉ nằm ở 2 chữ "N": nhanh và nhiều.

Phóng viên Báo Thanh Niên tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 (tháng 3.2025) ẢNH: HẢI PHONG

"Nhanh" là bởi tính cạnh tranh của các kênh tin tức trên đa nền tảng hiện nay rất khốc liệt. "Nhiều" là vì công chúng luôn có nhu cầu cập nhật tin tức mỗi phút, mỗi giờ; họ cần nhiều góc nhìn, muốn nghe nhiều ý kiến từ các bên liên quan. Nhưng, cũng chỉ vì 2 chữ "N" đó, những người làm nội dung số của Báo Thanh Niên đã có biết bao đêm miệt mài để tin tức của Thanh Niên được đăng tải sớm nhất, chính xác nhất và phong phú nhất.

Còn nhớ Tết Nguyên đán Canh Tý (cuối tháng 1.2020), khi mùng 1 chưa kịp đến thì cơ quan y tế tại VN phát hiện những ca Covid-19 đầu tiên. Năm đó, hầu hết đội ngũ những người làm nội dung và quản trị kênh YouTube Báo Thanh Niên đã không có tết. Tất cả đều căng mắt dõi theo diễn biến dịch bệnh cả trong và ngoài nước. Và cả những cái tết sau đó, khi dịch bệnh lan tràn, những phóng viên - biên tập viên Báo Thanh Niên vừa làm báo, vừa làm YouTuber dường như chỉ đón mùa xuân qua màn hình máy tính.

Rất nhiều video triệu view về diễn biến dịch bệnh đã được tạo ra trong thời điểm đó, và chắc chỉ có 1% là sáng tạo, còn 99% là những nỗ lực nghề nghiệp và sự đam mê với những con số triệu view.

Vậy nên, "công thức" triệu view vốn chẳng có gì bí mật. Đó chỉ là sự tiếp nối truyền thống và khí chất của Thanh Niên. Khí chất ở đề cao sự thật và trách nhiệm phục vụ bạn đọc như 40 năm nay vẫn thế.

Trong số 500 video có lượt xem cao nhất trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, có 60% là các video về tin tức thời sự, vốn là thế mạnh của Báo Thanh Niên. Và 40% còn lại là các video với chủ đề: điều tra, phóng sự, chuyện lạ, thể thao, giải trí, Covid-19… Trong số 500 video này, có rất nhiều bản tin trực tiếp về bão lũ; bản tin trực tiếp mỗi tối về Covid-19; bản tin trực tiếp giải đáp về bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh; các video sự kiện diễu binh, diễu hành trong những ngày trọng đại của đất nước… Kênh YouTube và tất cả các kênh khác của Báo Thanh Niên vẫn luôn thở cùng nhịp thở của nhân dân.

Cơ sở Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, Q.12 cũ, nay là phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Phóng viên Vũ Phượng tác nghiệp trong đêm tại công viên Gia Định vào thời điểm toàn TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 (năm 2021) ẢNH: ĐỘC LẬP

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải sau khoảnh khắc tìm bố mẹ trên khán đài tạo nên video 10 triệu lượt xem ẢNH: NHẬT DUY

Loạt video kỷ niệm 50 năm non sông liền một dải đạt hàng triệu lượt xem ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cái được lớn nhất là hai chữ "Thanh Niên" đã dần đi vào lòng công chúng bằng sự tin tưởng và yêu thương. Còn nhớ, sau khi dịch Covid-19 tạm lắng, biên tập viên của báo có chuyến tác nghiệp ra chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh cũ, TP.HCM), bà con tiểu thương nhận ra rồi dồn dập hỏi: "Phải Yến Thi ở Báo Thanh Niên không, tui coi mỗi ngày luôn…", "Cô ở Báo Thanh Niên phải không, tui lướt TikTok thấy giống giống…". Bà con nhận ra cô là bởi những ngày dịch bệnh gian nan nhất, cô là biên tập viên dẫn chương trình trực tiếp Bản tin Covid-19 mỗi đêm, trả lời mọi câu hỏi, chia sẻ mọi buồn vui của người xem. Có những bản tin cả ê kíp không nỡ kết thúc vì công chúng còn quá nhiều thắc mắc, khiến chương trình trực tiếp kéo dài tới hơn 3 tiếng đồng hồ.

Đến gần hơn để đi xa hơn

Đầu tháng 9.2024, Báo Thanh Niên khởi đăng loạt video điều tra 5 kỳ Tội ác ở Mái ấm Hoa Hồng. Video điều tra với những hình ảnh gây xúc động mạnh, khiến dư luận phẫn nộ về tình trạng bạo hành, ngược đãi trẻ em xảy ra ở Mái ấm Hoa Hồng (Q.12 cũ, TP.HCM). Loạt video triệu view ấy đã giành được giải vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc và giải A Báo chí quốc gia năm 2025.

Bà Giáp Thị Sông Hương (52 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù về tội hành hạ người khác theo điều 140 bộ luật Hình sự ẢNH: ĐÔNG DƯƠNG

Sequence dựng phim các kỳ video Mái ấm Hoa Hồng ẢNH: ĐÔNG DƯƠNG

Những hình ảnh bạo hành trẻ em trong cơ sở Mái ấm Hoa Hồng ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Bên lề của loạt phóng sự, khi phóng viên Nguyễn Anh xuống hiện trường tác nghiệp, bà con sống gần Mái ấm Hoa Hồng cho biết họ mong ngóng từng kỳ trong loạt video. Mỗi khi có kỳ video điều tra mới được đăng tải, bà con lại loan báo cho nhau để cùng xem. Chưa hết, trên xe buýt, một cộng tác viên Báo Thanh Niên chứng kiến rất nhiều hành khách cùng mở kênh YouTube của báo để theo dõi loạt video điều tra. Họ bàn bạc với nhau, họ xúc động khi chứng kiến biên tập viên Phương Thúy rơi nước mắt khi xem những thước phim đau lòng.

Không chỉ có loạt video điều tra về Mái ấm Hoa Hồng, rất nhiều video trên kênh YouTube và TikTok Báo Thanh Niên đạt được triệu view cũng bắt đầu bằng sự đồng cảm với công chúng theo cách như vậy. Như video cầu thủ Quang Hải giữa đêm vinh quang Mỹ Đình đã tìm tới gia đình để chia sẻ niềm vui; video cuộc sống của một gia đình tài xế 3 người ăn ngủ ngay trên xe buýt ở TP.HCM; rất nhiều video về nỗi khốn khó của đồng bào trong bão lũ; hay chùm video theo chân lực lượng chức năng lùng bắt phạm nhân Triệu Quân Sự trốn trại trong nỗi hoang mang của bao người dân mấy năm về trước…

Gần công chúng hơn để đi xa hơn, suốt 10 năm nay, với tinh thần ấy, đội ngũ những người làm nội dung số của Báo Thanh Niên vẫn kiên trì trên con đường đa nền tảng. Mỗi video triệu view không chỉ đến từ nỗ lực tác nghiệp; những con số ấy còn đến từ sự tin yêu của các thế hệ độc giả, khán giả suốt 40 năm qua đã đồng hành, lựa chọn Thanh Niên.