Chỉ có ở Thanh Niên: Những cây cầu bừng sáng vùng quê

Với người dân miền Tây, những cây cầu là lối thoát khỏi cảnh cách trở, là niềm tin để con trẻ đến trường an toàn, là con đường để nông sản không còn bị ép giá, là khởi đầu cho những đổi thay bền vững của cả một vùng quê.

Từ Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long đến Cà Mau, An Giang, mỗi cây cầu được hoàn thành là một câu chuyện xúc động, nơi báo chí không đứng ngoài cuộc sống mà đi thẳng vào những nhu cầu thực tế nhất của người dân.

K ẾT NỐI NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Ngày 23.8.2025, tại xã Trần Văn Thời (Cà Mau), lễ khánh thành cầu Kênh Cơi Ba đã diễn ra trong niềm vui chung của người dân vùng sông nước. Cây cầu dài 39 m, rộng 3,2 m với tổng kinh phí xây dựng 830 triệu đồng giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện, không còn phải vòng xa hay nơm nớp lo sợ mỗi lần qua kênh.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (trái) và Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn khánh thành cầu Kênh Cơi Ba Ảnh: Nhật Thịnh

Trước đó, Báo Thanh Niên đã đứng ra làm cầu nối, vận động các nguồn lực xã hội để xây dựng cầu Kênh Cơi Ba kiên cố hơn, thay cho cây cầu cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn trong lưu thông. Công trình do Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên, Công đoàn cơ sở Báo Thanh Niên cùng các đơn vị tài trợ thực hiện, hướng tới kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng VN, 80 năm Quốc khánh và 40 năm ngày Báo Thanh Niên ra số đầu tiên.

cầu Kênh Cơi Ba

Phát biểu tại lễ khánh thành, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết cây cầu là kết tinh của tinh thần "kết nối nhịp cầu nhân ái", nơi báo chí không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn trực tiếp đồng hành, góp phần thay đổi đời sống người dân. Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, đây là cây cầu thứ 8 Báo Thanh Niên xây dựng tại miền Tây, trong đó có 4 cây cầu ở Cà Mau, với mong muốn giúp người dân mở rộng cơ hội phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Đánh giá cao ý nghĩa của công trình, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh cầu Kênh Cơi Ba đã giải quyết nhu cầu đi lại, thể hiện tinh thần sẻ chia, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ông cho rằng mỗi cây cầu được xây dựng là thêm một nhịp nối lòng người, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Cầu Kênh Cơi Ba khánh thành trong niềm hân hoan của người dân địa phương ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong ngày khánh thành, bên cạnh cây cầu mới, hàng chục suất học bổng, phần quà và hoạt động khám bệnh nhân đạo cũng được trao tận tay người dân với tổng giá trị tài trợ khoảng 1,3 tỉ đồng.

M Ở LỐI SINH KẾ

Trước đó, ngày 26.4.2023, Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ khởi công cầu 7 Oai tại xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long (trước là H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Đây là địa phương có hơn 80% thu nhập từ nông nghiệp, trong đó cây dừa là chủ lực. Thế nhưng cây cầu cũ hơn 20 năm tuổi xuống cấp nghiêm trọng khiến việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, thương lái ép giá, xe cấp cứu khó tiếp cận.

Sau sáp nhập, cầu 7 Oai vẫn là một trong những cây cầu lớn nhất xã Tân Hào (Vĩnh Long) ẢNH: NHẬT THỊNH

Với tổng kinh phí khoảng 1,3 tỉ đồng, cầu 7 Oai mới dài 40 m, rộng 5 m, tải trọng 5 tấn nhanh chóng hoàn thành sau hơn 4 tháng thi công, khánh thành đúng dịp Quốc khánh 2.9.2023.

Theo ông Nguyễn Văn Chờ, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hào, từ khi cây cầu mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, đời sống kinh tế của người dân địa phương đã có những chuyển biến tích cực. Giá dừa của bà con tăng thêm khoảng 5.000 đồng mỗi chục, mỗi tạ heo bán ra cũng cao hơn 50.000 đồng so với trước. "Khi ô tô vào được tận nơi thu mua, bà con giảm chi phí vận chuyển, có thêm thu nhập, đời sống vì thế được cải thiện rõ rệt", ông Chờ cho biết.

Bên cạnh mang lại lợi ích về kinh tế, cầu 7 Oai cũng được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng, trở thành không gian sinh hoạt chung của người dân mỗi chiều tối. "Sau sáp nhập, đây vẫn là một trong những cây cầu lớn của xã. Cây cầu như thắp sáng cả vùng quê", ông Chờ xúc động nói.

cầu HN31

Bà Phạm Thị Chận, người dân xã Tân Hào, bộc bạch niềm vui rất đỗi giản dị: Trước đây vật tư mua vào thường đắt; còn dừa, heo của người dân bán ra lại rẻ vì thương lái ngại đi đường vòng, khó vào tới nơi. Từ ngày cầu 7 Oai khánh thành, việc đi lại thuận tiện hơn, thương lái vào tận xã, giá cả nhờ đó cũng khá lên. "Dưới ánh đèn sáng rực buổi tối, người lớn tụ tập trò chuyện, trẻ em thì chạy nhảy, tiếng cười nói rôm rả cả vùng quê", bà Chận kể.

Cùng với cầu, Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ còn tặng nhà tình thương, học bổng, xe đạp cho học sinh, mang lại sự hỗ trợ toàn diện, giúp người dân đi lại thuận tiện, ổn định cuộc sống lâu dài.

N HỊP CẦU NỐI BIÊN CƯƠNG

Xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh (trước là H.Tân Hưng, tỉnh Long An), nằm sát biên giới Campuchia, từng là nơi người dân "khát" một cây cầu đủ vững chãi để đi lại, giao thương và cho con cháu đến trường an toàn. Cây cầu cũ nhỏ hẹp, xuống cấp khiến nhiều gia đình luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.

Cầu 3 Tháng 2 vững chãi góp phần tạo thế phòng thủ liên hoàn trên tuyến biên giới VN - Campuchia ảnh: Nhật Thịnh

Từ bài viết "Hàng trăm hộ dân ngay biên giới "khát" một cây cầu để bớt… run" đăng trên Thanh Niên tháng 8.2022, câu chuyện của người dân Hưng Điền đã lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã tự nguyện ủng hộ hơn một ngày lương, với mong muốn biến ước mơ của bà con thành hiện thực.

Xúc động trước tinh thần sẻ chia ấy, Đảng ủy, Ban biên tập Báo Thanh Niên giao Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội. Sau thư ngỏ, nhiều đơn vị đã đồng hành: Công ty Xử lý chất thải Việt Nam, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, Viteccons, BASF Việt Nam, Tổng công ty cao su Đồng Nai, Hoa hậu Doanh nhân Thu Sương…

Ngày 15.9.2022, cầu 3 Tháng 2 được khởi công. Chỉ hơn 3 tháng sau, ngày 30.12.2022, cây cầu bê tông dài 40 m, rộng 4 m, tải trọng 5 tấn với tổng kinh phí 1,4 tỉ đồng đã hoàn thành, khánh thành trong niềm vui của cả vùng quê biên giới.

Cầu 3 Tháng 2 mới khang trang mang theo nhịp sống sôi động đến vùng quê xã Hưng Điền, Tây Ninh ẢNH: Nhật Thịnh

3 năm trôi qua kể từ ngày cây cầu mới đi vào hoạt động, những nỗi lo từng đè nặng lòng người dân xã Hưng Điền cũng dần lùi xa. Cảnh cả gia đình thấp thỏm mỗi lần con gái tự đi học qua cầu cũ nay chỉ còn là ký ức; thay vào đó là sự an tâm trong sinh hoạt hằng ngày, là niềm vui khi nông sản được thương lái tìm đến tận nhà, giá cả ổn định và cao hơn trước.

Theo ông Trần Quốc Cường, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Điền, cầu 3 Tháng 2 không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, vận chuyển nông sản, mà còn góp phần kết nối giao thông giữa trung tâm hành chính với tuyến đường tuần tra biên giới, tạo thế phòng thủ liên hoàn trên tuyến biên giới VN - Campuchia. Cây cầu vững chãi bắc qua kênh đưa xe cộ về gần hơn, mang theo nhịp sống sôi động, ấm no, khiến quê hương ông từ chỗ lặng lẽ nay đã trở thành điểm nối giao thương, gắn kết cả vùng biên giới xa xôi.

C HẤM DỨT NỖI LO MÙA MƯA LŨ

Mỗi lần trở lại xã Lấp Vò (Đồng Tháp), chúng tôi không khỏi phấn khởi khi chứng kiến diện mạo nông thôn nơi đây đổi thay từng ngày. Những con đường bê tông nối dài, ô tô đã có thể chạy vào tận ngõ nhà dân, hai bên đường là những ngôi nhà khang trang mọc lên ngày một nhiều. Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi Báo Thanh Niên được góp một phần nhỏ nhưng thiết thực vào sự chuyển mình ấy.

Niềm vui của những đứa trẻ được đến trường trên cây cầu mới chắc chắn, an toàn Ảnh: Nhật Thịnh

Năm 2021, trước thực trạng hàng trăm hộ dân vẫn phải đi lại, vận chuyển hàng hóa qua cây cầu gỗ bắc ngang kênh 2 Tháng 9 đã xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 16 năm sử dụng, Công đoàn cơ sở Báo Thanh Niên đã phối hợp Công ty CP Kỹ thuật - Xây dựng Handong và Công ty TNHH Trường Thắng lên kế hoạch xây dựng cầu mới. Chính quyền và người dân địa phương cùng chung tay hỗ trợ, góp công, góp sức để công trình sớm hoàn thành.

Đến ngày 21.1.2022, cầu Thanh Niên - Handong chính thức khánh thành trong niềm vui khó tả của bà con. Cây cầu bê tông vững chắc đã khép lại những năm tháng đi lại đầy nơm nớp trên cầu gỗ cũ, mở ra điều kiện thuận lợi hơn cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế. Quan trọng hơn, cây cầu mang lại sự an toàn trong sinh hoạt hằng ngày, góp phần thay đổi đời sống của hơn 21.000 người dân trong khu vực, chủ yếu sống bằng nông nghiệp.

Mới đây nhất, ngày 19.11.2025, Báo Thanh Niên phối hợp Công ty CP Xây dựng Coteccons và chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành cầu Kênh HN3 tại ấp Tà Teng, xã Giang Thành, tỉnh An Giang - một vùng biên còn nhiều cách trở về giao thông. Cây cầu dài 18,8 m, rộng 3,5 m, tải trọng 3,5 tấn, với tổng kinh phí xây dựng khoảng 500 triệu đồng, đã hoàn thành sau gần 3 tháng thi công trong điều kiện mưa bão liên tiếp.

Niềm vui của người dân ấp Tà Teng (xã Giang Thành, An Giang) khi có cầu HN3 mới, kiên cố và an toàn ẢNH: TRẦN NGỌC

Với hơn 450 hộ dân, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc Khmer, cầu Kênh HN3 đã chấm dứt những tháng ngày thấp thỏm, mang lại sự an toàn trong đi lại và mở ra một tuyến kết nối mới cho vùng nội đồng vốn bị chia cắt bởi kênh rạch chằng chịt.

Từ khi cầu hoàn thành, xe máy, ô tô và cả máy móc nông nghiệp có thể qua lại thuận tiện. Lúa, nông sản được vận chuyển dễ dàng hơn, chi phí giảm, thời gian rút ngắn, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm động lực để người dân địa phương ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Với người dân miền Tây, mỗi cây cầu mới giúp việc đi lại bớt nhọc nhằn, khép lại những tháng ngày lo lắng kéo dài qua nhiều thế hệ. Từ khi có cầu mới, con đường mưu sinh như rộng hơn, nỗi bất an dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho niềm tin về một cuộc sống ổn định, đủ đầy hơn.

Trên những nhịp cầu ấy, sự đồng hành của báo chí hiện diện một cách lặng lẽ nhưng bền bỉ, không phô trương mà đi thẳng vào những nhu cầu thiết thân nhất, góp phần vun đắp hy vọng cho những vùng quê còn nhiều khó khăn.