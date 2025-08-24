Người dân Cà Mau vui mừng khi cầu Kênh Cơi Ba mới được thông xe

Buổi lễ khánh thành có sự tham dự của ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cùng đại diện các nhà tài trợ gồm: Quỹ Khởi sự từ tâm – Tập đoàn BĐS Kim Oanh, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam, Ngân hàng HDBank chi nhánh Cà Mau, Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu, Công ty xi măng INSEE Việt Nam…

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (ngoài cùng bên phải) cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên đi bộ trên cầu Kênh Cơi Ba mới cùng học sinh ẢNH: NHẬT THỊNH

Cầu Kênh Cơi Ba mới có kết cấu bê tông, cốt thép, dài 39 mét, rộng 3,2 mét với tổng giá trị xây dựng 830 triệu đồng.

Công trình là niềm mong mỏi của hàng trăm hộ dân ấp 10C trong nhiều năm qua khi cây cầu cũ đã xuống cấp trầm trọng, mặt cầu nứt nẻ, trụ cầu bong tróc, sụt lún… đe dọa sự an toàn của người dân khi đi qua đây.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên gửi lời tri ân đến lãnh đạo địa phương, đặc biệt là Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã quan tâm sâu sát để cây cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước lễ Quốc khánh 2.9.

Cũng trong lễ khánh thành, Báo Thanh Niên đã trao 30 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) động viên các em học sinh khó khăn vươn lên trong học tập nhân dịp khai giảng năm học mới, do Trường ĐH Văn Hiến cùng các đơn vị, nhà hảo tâm tài trợ.

Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tặng 30 phần quà tiếp sức đến trường cho các em, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.