Công tố viên Anh cáo buộc Kevin Spacey tấn công tình dục 3 người đàn ông

Cảnh sát công bố các hành vi phạm tội bị cáo buộc của Kevin Spacey diễn ra từ tháng 3.2005 đến tháng 4.2013, với bốn vụ xảy ra ở thủ đô London và một ở Gloucestershire liên quan đến người đàn ông hiện ngoài 40 tuổi và hai người đàn ông khác ở độ tuổi 30.

“CPS đưa ra cáo buộc hình sự đối với Kevin Spacey 62 tuổi, về 4 tội danh tấn công tình dục đối với 3 người đàn ông sau khi xem xét bằng chứng do cảnh sát thu thập được trong cuộc điều tra”, Rosemary Ainslie - người đứng đầu Bộ phận Tội phạm Đặc biệt của CPS - tuyên bố. Kevin Spacey sẽ bị buộc tội nếu bị bắt ở Anh hoặc xứ Wales, một phát ngôn viên của CPS cho biết.

Kevin Spacey - từng là một trong những ngôi sao lớn nhất của Hollywood - biến mất khỏi sự quan tâm của công chúng từ khi bị buộc tội có hành vi sai trái tình dục cách đây 5 năm.

Vào tháng 11.2017, nhà hát Old Vic ở London cho biết họ đã nhận được 20 cáo buộc riêng biệt về hành vi không phù hợp của Spacey từ 20 người đàn ông đã tiếp xúc với ông tại nhà hát, hoặc có liên quan đến nhà hát, từ năm 1995 đến năm 2013.

Kevin Spacey bị loại khỏi chương trình truyền hình House of Cards và phim All the Money in the World sau khi những cáo buộc về hành vi sai trái tình dục bị đưa ra ánh sáng. Ông từng đoạt giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc qua phim American Beauty và Nam diễn viên phụ xuất sắc trong The Usual Suspects. Spacey phủ nhận mọi cáo buộc.





Roberto Cavazos, một diễn viên từng làm việc tại Old Vic, nơi Spacey làm giám đốc nghệ thuật từ năm 2004 đến 2015 cho biết vào năm 2017 anh đã có những cuộc gặp gỡ với ngôi sao Hollywood vào thời điểm “có thể gọi là bị quấy rối”. Không biết liệu Cavazos có phải là một trong những người đàn ông mà Spacey bị cáo buộc tấn công tình dục hay không.

Kevin Spacey đang bị nam diễn viên Anthony Rapp kiện tại Mỹ, với cáo buộc tấn công tình dục vào những năm 1980 khi Rapp khoảng 14 tuổi.

Năm ngoái thẩm phán ở Manhattan (Mỹ) đã bác bỏ những tuyên bố của người đàn ông thứ hai kiện Spacey, sau khi nguyên đơn từ chối công khai danh tính. Vào năm 2019, các công tố viên Massachusetts cũng hủy bỏ một vụ án hình sự cáo buộc Kevin Spacey tấn công tình dục nam thanh niên 18 tuổi tại một quán bar 3 năm trước đó sau khi nạn nhân từ chối ra tòa làm chứng.