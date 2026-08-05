Công trình đường quá ngổn ngang

Người dân sinh sống trên đường Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), TP.HCM, phản ánh đơn vị thi công nâng cấp đường để đất đá ngổn ngang, ảnh hưởng đến việc đi lại (ảnh).

Ảnh: Trương Thuận

Tại hiện trường, vỉa hè bị đào xới tạo mương rãnh nhưng không che chắn, dựng biển cảnh báo. Đất đá vương vãi khắp nơi, gây bụi bặm và xe ra vào nhà rất khó khăn.

Đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình để việc đi lại của bà con được thuận tiện.

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