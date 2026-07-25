Quốc lộ 14E hơn 1.800 tỉ đồng vừa thảm nhựa đã hỏng, người dân lo chất lượng công trình

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên ngày 24.7, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700 có chiều dài gần 71 km, đi qua các địa phương Thăng Bình, Hiệp Đức và Phước Sơn (Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng), hiện đã cơ bản hoàn thành việc thảm nhựa trên toàn tuyến.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.850 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án 4 (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công tháng 3.2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Hiện nhà thầu đang tập trung thi công cầu vượt đường sắt - hạng mục trọng điểm của dự án đoạn qua xã Thăng Bình.

Vị trí hư hỏng được đào lên để thảm nhựa lại trên quốc lộ 14E. Ảnh chụp ngày 24.7

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, điều khiến người dân lo lắng là nhiều đoạn trên quốc lộ 14E qua xã Đồng Dương vừa thảm nhựa đã xuất hiện tình trạng bong tróc, nứt mặt đường. Đặc biệt, đoạn qua thôn Châu Lâm ghi nhận nhiều vị trí hư hỏng.

Những ngày qua, đơn vị thi công đã phải cắt xẻ mặt đường, bóc lớp thảm nhựa để làm lại.

Hình ảnh quốc lộ 14E hơn 1.800 tỉ đồng vừa hoàn thành đã phải vá sửa khiến nhiều người dân không khỏi lo ngại về chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Tình (56 tuổi, ở thôn Châu Lâm, xã Đồng Dương) cho biết dù tuyến đường mới đưa vào khai thác chưa lâu nhưng đã xuất hiện các vết nứt dài, bong tróc mặt đường, thậm chí hình thành ổ gà.

Một đoạn đường hư hỏng vừa được thảm nhựa mới. Ảnh chụp ngày 24.7 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Đường mới làm mà đã hư thì phải xem lại chất lượng công trình. Đoạn đường trước mặt nhà tôi đã có ổ gà, sáng nay (24.7 - PV) họ mới đến cào lớp nhựa rồi thảm lại. Không chỉ đoạn này mà còn rất nhiều đoạn cũng hư, nứt rồi phải cắt vá", bà Tình phản ánh.

Theo bà Tình, người dân địa phương cho rằng lớp bê tông nhựa mặt đường được thảm khá mỏng nên nhanh xuống cấp.

"Bà con ở đây ai cũng nói họ đổ nhựa mỏng quá nên mới mau hư như vậy (?). Nếu không xử lý triệt để thì qua mùa mưa, sang năm đường sẽ hỏng hết", bà Tình nói.

Công nhân đang thảm lại lớp nhựa mới trên quốc lộ 14E đoạn qua thôn Châu Lâm (xã Đồng Dương). Ảnh chụp ngày 24.7

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bà Tình cũng cho biết quốc lộ 14E có lưu lượng xe tải chở keo và hàng hóa trọng tải lớn lưu thông thường xuyên. Nếu chất lượng mặt đường không được bảo đảm thì nguy cơ xuống cấp sẽ diễn ra rất nhanh.

"Xe chở keo đi lại nhiều, nếu công trình không bảo đảm chất lượng thì chắc chắn sẽ hư. Làm phải làm cho đạt, chứ làm dở dang rồi vá đi vá lại thì không bền được", bà Tình bày tỏ.

Theo người dân địa phương, trong suốt thời gian thi công quốc lộ 14E kéo dài, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, khi tuyến đường vừa hoàn thành đã xuất hiện hư hỏng, nhiều người không khỏi bức xúc và cho rằng chất lượng công trình chưa đáp ứng kỳ vọng.

Lớp nhựa được chủ đầu tư dự án giải thích là bị lỗi được cào lên đổ một bên đường đoạn qua địa bàn xã Đồng Dương. Ảnh chụp ngày 24.7 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Lớp nhựa đường sau khi được cào lên đổ ngay 2 bên đường. Ảnh chụp ngày 24.7 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Quế Hải Trung, Giám đốc điều hành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, khẳng định việc bóc lớp nhựa để thảm lại không phải do nền đường hay chất lượng công trình xuống cấp sau khi đưa vào sử dụng, mà xuất phát từ lỗi của một mẻ bê tông nhựa trong quá trình sản xuất.

Theo ông Trung, khi phát hiện mẻ bê tông nhựa bị lỗi sau khi thảm xuống mặt đường, đơn vị thi công đã chủ động cắt bỏ toàn bộ phạm vi bị ảnh hưởng, bóc lớp nhựa và thảm lại theo đúng quy trình kỹ thuật.

Dự án hơn 1.800 tỉ đồng chưa làm xong đã có những chỗ bị hư hỏng khiến nhiều người dân lo lắng về chất lượng công trình. Ảnh chụp ngày 24.7 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Đó là một mẻ nhựa bị lỗi trong quá trình sản xuất. Khi vừa thảm xong, anh em đã phát hiện ngay nên tiến hành cắt vuông vức khu vực bị ảnh hưởng để sửa chữa, bóc lên và làm lại. Đây là việc xử lý kỹ thuật bình thường trong quá trình thi công nhằm đảm bảo chất lượng công trình trước khi nghiệm thu", ông Trung nói.

Đại diện chủ đầu tư cũng khẳng định việc bóc và thảm lại chỉ là biện pháp khắc phục đối với một điểm cục bộ phát sinh trong quá trình thi công, không phải tình trạng hư hỏng của toàn bộ tuyến quốc lộ 14E.