Công trình xây dựng trái phép vẫn thi công dù bị xử phạt

Phản ánh với Báo Thanh Niên, nhiều người dân sinh sống ở đường Nguyễn Cửu Vân (P.4, TP.Tân An, Long An) bức xúc cho biết, công trình xây dựng quán cà phê Sala nằm trên khu vực dự án (DA) bờ kè kênh Bảo Định. “Thời gian qua, tuyến kênh Bảo Định ngang TP.Tân An bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và còn bị sạt lở nên người dân rất mong chính quyền tỉnh Long An sớm hoàn tất việc xây dựng bờ kè. Để đảm bảo tiến độ DA, nhiều hộ dân có đất dọc bờ kè đã tự di dời đến nơi ở mới, phối hợp tích cực với cơ quan chức năng giải phóng mặt bằng DA bờ kè kênh Bảo Định. Do đó, người dân nơi đây rất bức xúc trước công trình kiên cố xây dựng quán cà phê trong khu vực DA này”, ông N.M.H, một người dân, cho biết.

Vẫn theo người dân địa phương, giữa tháng 10.2022, khi công trình quán cà phê Sala sắp hoàn tất thì họ thấy có đại diện chính quyền P.4 và TP.Tân An đến lập biên bản vi phạm. Thế nhưng, ngay sau khi đoàn kiểm tra rời khỏi thì công trình tiếp tục được thi công, dần hoàn thiện và đi vào hoạt động ngay sau đó. Đến nay, vẫn chưa thấy lực lượng chức năng tại địa phương xử lý.





Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Phạm Hoàng Tuấn Khanh, Chủ tịch UBND P.4, TP.Tân An, cho biết địa phương đã nắm được việc chủ công trình quán cà phê Sala là bà Cao Đoàn Mỹ Kim (35 tuổi, ngụ TP.Tân An) tiếp tục cho xây dựng trái phép, bất chấp bị xử phạt. “Việc cưỡng chế buộc bà Kim trả lại hiện trạng ban đầu thuộc thẩm quyền của lãnh đạo UBND TP.Tân An. Hiện UBND P.4 đang củng cố hồ sơ tham mưu UBND TP.Tân An tiếp tục xử lý đối với các sai phạm của bà Cao Đoàn Mỹ Kim”, ông Khanh nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch UBND TP.Tân An, cho biết vào các ngày 29.7 và 17.10.2022, ông đã ký ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Cao Đoàn Mỹ Kim. Lý do xử phạt là bà Kim đã vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp trái quy hoạch đô thị được duyệt. Cụ thể, khu vực xây dựng công trình quán cà phê Sala của bà Kim đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt làm DA bờ kè kênh Bảo Định. Tổng hợp số tiền bà Kim bị xử phạt là 61,5 triệu đồng; đồng thời buộc bà có nghĩa vụ trả lại hiện trạng ban đầu của thửa đất để đảm bảo việc thực hiện các DA chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng thủy lợi tại TP.Tân An đã được UBND tỉnh Long An ban hành. “Tôi đã nghe báo cáo việc tiếp tục xây dựng trái phép chỗ quán cà phê Sala. Nếu bà Kim không chấp hành các quyết định xử phạt, buộc khắc phục hậu quả thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật”, ông Nguyễn Minh Hùng khẳng định.