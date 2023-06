Cổng trường ngập sâu, công an dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh vào phòng thi

Đầu giờ chiều 27.6, H.Cẩm Khê (Phú Thọ) xảy ra mưa lớn, gây ngập cục một tại một số khu vực, trong đó có lối vào điểm thi tốt nghiệp Trường THPT Phương Xá (xã Phương Xá, H.Cẩm Khê) gây khó khăn cho các thí sinh đến làm thủ tục để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra vào ngày mai.

Các thí sinh được người dân chở bằng xe tải vượt qua "biển nước" vào làm thủ tục dự thi CÔNG AN CUNG CẤP

Trước tình hình đó, Công an H.Cẩm Khê đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi và hướng dẫn, dùng xe chuyên dụng hỗ trợ thí sinh vào điểm thi an toàn để làm thủ tục.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phùng Quốc Lập, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ, cho biết tại khu vực điểm thi tốt nghiệp Trường THPT Phương Xá bị ngập cục bộ khoảng 40 - 50 cm, gây khó khăn cho các thí sinh đến làm thủ tục.

Lực lượng CSGT phân luồng, dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh vào điểm thi CÔNG AN CUNG CẤP

Trước tình hình này, Ban chỉ đạo thi của H.Cẩm Khê đã phối hợp cùng lực lượng công an, đoàn thanh niên và người dân dùng xe tải, xe của CSGT đưa các học sinh vào điểm thi an toàn.

Theo ông Lập, tới thời điểm hiện tại, nước đã rút, tuy nhiên Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT H.Cẩm Khê, Công an H.Cẩm Khê lên 3 phương án đề phòng, hỗ trợ thí sinh và giáo viên vào điểm thi an toàn cho ngày mai, 28.6.

Dùng xe tải chuyên dụng chở giáo viên, học sinh vào điểm thi CÔNG AN CUNG CẤP

Ông Lập cho biết, điểm thi THPT Phương Xá sẽ cho mở một cổng khác để tránh bị ngập. Đồng thời, lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên sẽ túc trực hướng dẫn các em đi theo cổng mới. Ban chỉ đạo thi cũng nhắc nhở các em đi sớm hơn so với thời gian dự kiến ban đầu để kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh, cũng như ngập úng.

Theo Sở GD-ĐT Phú Thọ, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, địa phương có 39 điểm thi với 15.874 học sinh đăng ký dự thi. Lực lượng tham gia làm thi khoảng 2.700 người, gồm cán bộ quản lý, giáo viên THPT, THCS, cơ sở giáo dục thường xuyên, lực lượng công an.