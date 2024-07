Công ty an ninh mạng 'chê' lời chào mời trị giá 23 tỉ USD từ Alphabet

Công ty khởi nghiệp an ninh mạng Wiz đã hủy bỏ thỏa thuận mua lại trị giá 23 tỉ USD với công ty mẹ Google là Alphabet. Theo đó, Wiz không muốn bị Alphabet mua lại và quyết định phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, hay còn gọi là IPO. Đây là thất bại thứ hai của công ty mẹ Google trong lĩnh vực mua bán - sáp nhập thời gian gần đây.

Google bị hủy thỏa thuận mua lại công ty an ninh mạng WIZ REUTERS

CEO Assaf Rappaport trong một bản ghi nhớ cho biết công ty an ninh mạng Wiz rất vinh dự khi nhận được các đề nghị mua lại, nhưng lãnh đạo công ty đã quyết định tiếp tục con đường xây dựng Wiz thay vì bán lại. Mục tiêu tiếp theo của Wiz là đạt doanh thu hằng năm 1 tỉ USD và tiến hành IPO.

Kế hoạch mua lại Wiz được cho là thương vụ lớn nhất từ trước đến nay của Alphabet và có thể là vụ mua lại đáng kể thứ hai trong lĩnh vực an ninh mạng của Alphabet, sau thương vụ Mandiant với giá 5,4 tỉ USD vào năm 2022.

Theo giới chuyên gia, nếu vụ thâu tóm Wiz thành công sẽ giúp củng cố an ninh đám mây, phần quan trọng nhất của an ninh mạng, giữa lúc các doanh nghiệp đang đối mặt với nạn mã độc tống tiền. Do đó, khi thương vụ đổ bể, đây sẽ là một cú sốc đối với Google.

Wiz cung cấp các giải pháp an ninh mạng dựa trên đám mây, giúp các công ty nhận diện và loại bỏ các rủi ro nghiêm trọng. Giải pháp của Wiz có khả năng phát hiện mối đe dọa theo thời gian thực và được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Là một trong những công ty khởi nghiệp phần mềm phát triển nhanh nhất, Wiz đã huy động được 1 tỉ USD trong một vòng gọi vốn tư nhân vào đầu năm nay. Việc này đưa định giá của công ty lên tới 12 tỉ USD. Công ty cũng ghi nhận doanh thu 350 triệu USD vào năm 2023 và hợp tác với hầu hết các ông lớn như Microsoft, Amazon và các công ty như Morgan Stanley...