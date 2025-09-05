Công ty Asanzo hoạt động ra sao, sau khi Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Tam bị bắt?

Dự kiến, ngày 17.9 tới, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị - HĐQT Công ty Asanzo) về tội buôn lậu, trốn thuế; bị cáo Phạm Xuân Tình tội trốn thuế.

Ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị - HĐQT Công ty Asanzo) ẢNH: CTV

Công ty Asanzo đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, ông Tam là giám đốc, đại diện pháp luật.

Năm 2017, ông Phạm Xuân Tình làm giám đốc, ông Tam giữ chức Chủ tịch HĐQT, quản lý toàn bộ hoạt động của công ty.

Từ tháng 8 - 10.2019, đoàn Thanh tra Cục Thuế TP.HCM (nay là Chi cục Thuế Khu vực II) kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế của công ty. Kết quả cho thấy Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng với Công ty VTB gia công lắp ráp một phần.

Asanzo lắp ráp thành phẩm là điều hòa dán tem, bao bì nhãn hiệu Asanzo, rồi bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không khai báo thuế; để ngoài sổ sách doanh thu bán hàng; sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để hạch toán đầu vào, khai thuế.

Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn GTGT hàng thành phẩm trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo. Giám định thuế xác định, từ năm 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng, gồm hơn 4,1 tỉ đồng thuế GTGT và hơn 11,5 tỉ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngày 30.10.2019, Cục Thuế TP.HCM chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm đến Công an TP.HCM. Ngày 24.3.2020, Công ty Asanzo đã nộp khắc phục tổng cộng hơn 15,8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, ông Tam còn bị cáo buộc dùng Công ty Sa Huỳnh để nhập lậu 1.300 chiếc lò nướng cho Công ty Asanzo, trị giá 414,7 triệu đồng.

Sau khi ông Phạm Văn Tam bị bắt, Công ty Asanzo vẫn hoạt động bình thường. Theo đăng ký, loại hình pháp lý kinh doanh của Công ty Asanzo là công ty cổ phần, trụ sở ở TP.HCM, có 1 chi nhánh miền Bắc.

Luật sư Hoàng Hải Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, theo luật Doanh nghiệp, công ty cổ phần là doanh nghiệp có tối thiểu là 3 cổ đông và không giới hạn số lượng tối đa.

“Luật Doanh nghiệp quy định rõ khi Chủ tịch HĐQT bị bắt tạm giam thì các thành viên còn lại trong HĐQT sẽ bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT và người được bầu sẽ thay thế chủ tịch bị tạm giam điều hành công ty”, luật sư Hà cho hay.