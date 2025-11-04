Công ty cấp nước Bến Tre lên tiếng về việc bị phản ánh lấy nước ô nhiễm

Vì sao người dân lo lắng việc lấy nước thô ở kênh Thương Phế Binh?

Những ngày đầu tháng 11.2025, tại khu vực P.Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long), người dân phản ánh việc Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre đang lấy nước thô từ tuyến kênh Thương Phế Binh - con kênh dài hơn 7 km nối liền hai sông lớn là Ba Lai và Hàm Luông.

Trạm bơm dã chiến trên kênh Thương Phế Binh của Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre nằm sát Tỉnh lộ 886 ẢNH: BẮC BÌNH

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên ngày 4.11, điểm lấy nước nằm ngay tuyến kênh Thương Phế Binh, cách Trạm xử lý nước Phú Tân (thuộc Công ty Cấp thoát nước Bến Tre) khoảng 30 m, với đường ống ngầm băng ngang Tỉnh lộ 886. Tại thời điểm chúng tôi có mặt, hệ thống bơm và van đường ống này vẫn đang hoạt động. Điều này khiến người dân địa phương không khỏi lo lắng.

"Kênh này trước giờ đâu phải nước sạch gì. Dọc hai bên có nhà trọ, cơ sở sản xuất nhỏ, buôn bán… người ta xả nước thải sinh hoạt và rác xuống suốt", ông M. (ở P.Phú Tân) cho biết.

Cùng chung bức xúc, bà D,. (ở xã Giao Long) kể: "Mấy năm trước nước kênh còn trong, chứ giờ nhìn là thấy đục, nhiều hộ còn chăn nuôi vịt. Nếu trạm bơm lấy từ đây thì chất lượng nước sao đảm bảo ?".

Rác thải của một nhà trọ đặt cạnh mép kênh Thương Phế Binh và gần khu vực trạm bơm dã chiến Phú Tân ẢNH: B.B

Khảo sát dọc tuyến kênh, chúng tôi ghi nhận màu nước trong kênh rất đục, nhiều chỗ nổi váng; rác sinh hoạt và lục bình phủ dày. Một số điểm tập kết rác tự phát của các dãy nhà trọ nằm sát mép nước. Hoạt động chăn nuôi, buôn bán nhỏ cũng diễn ra thường xuyên dọc tuyến kênh.

Lãnh đạo Công ty Cấp thoát nước Bến Tre nói gì ?

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Thanh Bình, Tổng giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre, cho biết Trạm cấp nước Phú Tân hiện cung cấp nước cho 3.281 khách hàng, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn trong KCN Giao Long.

Ông Trần Thanh Bình, Tổng giám đốc Công ty Cấp thoát nước Bến Tre, khẳng định chỉ lấy nước thô từ trạm bơm dã chiến trên kênh Thương Phế Binh khi có diễn biến xâm nhập mặn vượt ngưỡng tại sông Ba Lai ẢNH: B.B

Ông Bình khẳng định: "Trạm Phú Tân không lấy nước sinh hoạt từ kênh Thương Phế Binh. Nguồn nước thô của trạm được lấy trực tiếp từ sông Ba Lai - nơi có lưu lượng dồi dào, đảm bảo chất lượng và được cơ quan chức năng cấp phép khai thác. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn mua đồng hồ tổng của một doanh nghiệp khai thác nước có trụ sở bên trong KCN Giao Long để đấu nối, cung cấp cho khách hàng".

Theo ông Bình, kênh Thương Phế Bình chỉ là "khu vực phòng thủ", là một trong nhiều nơi trữ nước ngọt để ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn thường xảy ra trong mùa khô ở khu vực tỉnh Bến Tre cũ.

"Việc vận hành trạm bơm nước dã chiến trên kênh Thương Phế Binh mà mọi người nhìn thấy chỉ là hoạt động kỹ thuật nhằm duy trì máy móc trơn tru, nước trong kênh luôn dồi dào, khai thông dòng chảy, tránh tắc nghẽn do lục bình, chứ không bơm nước vào hệ thống xử lý để phục vụ khai thác thương mại", ông Bình nói.

Ông cũng cho biết, chỉ khi độ mặn trên sông Ba Lai và Hàm Luông vượt 2‰, công ty mới có thể tạm thời sử dụng nguồn nước dự trữ ở kênh Thương Phế Binh, nhưng luôn kèm theo biện pháp ngăn mặn, kiểm soát ô nhiễm và được giám sát nghiêm ngặt bởi Sở Y tế, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Việc thường xuyên vận hành trạm bơm dã chiến này là do mùa mặn sắp đến và để nước trong kênh Thương Phế Binh dồi dào, khơi thông dòng chảy,... ẢNH: B.B.

Cũng theo ông Bình, công ty thường xuyên phối hợp với cơ quan môi trường và địa phương vận động người dân không xả thải trực tiếp xuống kênh, đặc biệt là thời điểm mùa khô sắp bắt đầu. Các chỉ tiêu chất lượng nước sạch đều được giám sát định kỳ, công bố công khai và đạt chuẩn quy định của Bộ Y tế.

Theo các chuyên gia môi trường, khu vực tỉnh Bến Tre cũ là địa phương chịu ảnh hưởng nặng của xâm nhập mặn, khiến các công trình cấp nước buộc phải có nhiều phương án dự phòng. Tuy nhiên, các "vùng trữ nước ngọt" nằm cạnh khu dân cư, cần có cơ chế giám sát chặt chẽ để tránh hiểu lầm, đặc biệt trong bối cảnh ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao.