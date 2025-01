Công ty Coca-Cola Việt Nam khánh thành trung tâm EkoCenter mới

Với việc đưa Trung tâm EkoCenter Long An vào hoạt động chính thức cùng các đóng góp hỗ trợ cộng đồng và xã hội hiệu quả trong thời gian qua, tại buổi lễ khánh thành, Công ty Coca-Cola Việt Nam vinh dự được trao tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vì đã có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An năm 2024.

Lãnh đạo Coca-Cola Việt Nam nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An

Tại Long An, Trung tâm EkoCenter mới có khả năng cung cấp lên đến 6.000 lít nước uống sạch mỗi ngày, đồng thời đóng vai trò là điểm kết nối để công ty và các đối tác hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là trong ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.