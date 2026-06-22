Công ty Công Lý đề nghị hoàn trả 44,79 tỉ tại Dự án điện gió Khai Long

Ngày 22.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, kết luận Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công bố về Dự án nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1, thể hiện Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (Công ty Công Lý), nhà đầu tư ban đầu của dự án, đề nghị hoàn trả 44,79 tỉ đồng đã nộp vào ngân sách liên quan đến khu vực biển.

Dự án nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 90/TTg-KTN ngày 14.1.2016, với quy mô công suất 100 MW.

Khu vực Dự án nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 ẢNH: G.B

Dự án có tổng vốn đầu tư hiện tại hơn 6.320 tỉ đồng, triển khai tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, trên diện tích 473,8 ha, gồm 454 ha khu vực biển và 19,8 ha đất liền.

Ban đầu, dự án do Công ty Công Lý đầu tư. Năm 2018, dự án được chuyển sang Công ty cổ phần Super Wind Energy Công Lý 1. Đến năm 2022, Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1 tiếp nhận và là chủ đầu tư hiện nay.

Theo kết luận thanh tra, tiến độ thực hiện dự án theo quy định đến tháng 12.2025 phải vận hành. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, dự án vẫn chưa hoàn thành.

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định nguyên nhân khách quan xuất phát từ việc các quy định pháp luật liên quan đến khu vực biển và đầu tư điện gió thay đổi qua nhiều giai đoạn; phương án đấu nối chưa được cập nhật phù hợp với Quy hoạch điện VIII; thủ tục giao, trả khu vực biển kéo dài.

Kết luận thanh tra cũng thể hiện, Công ty Công Lý đề nghị hoàn trả 44,79 tỉ đồng. Khoản tiền này được doanh nghiệp nộp để thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến khu vực biển trong giai đoạn Công ty Công Lý là nhà đầu tư dự án.

Trước đó, theo Công văn số 2290/CTCMA-KK ngày 15.10.2024 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau, doanh nghiệp đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng khu vực biển vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền 44,79 tỉ đồng.

Đến ngày 18.4.2025, Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1 được UBND tỉnh Cà Mau giao khu vực biển diện tích 454 ha theo Quyết định số 742/QĐ-UBND và được xác định không còn vướng mắc về nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích này.

Đề nghị hoàn trả phát sinh trong bối cảnh nhà đầu tư hiện tại đã được giao khu vực biển và không còn vướng nghĩa vụ tài chính liên quan.

Bên cạnh đề nghị hoàn trả số tiền đã nộp, Công ty Công Lý cũng kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét giao, cho thuê lại khu đất bãi tập kết rộng 19,9 ha đã bị thu hồi. Theo hồ sơ, doanh nghiệp cho rằng đã đầu tư một số hạng mục trên phần diện tích này như công trình giao thông, hàng rào để triển khai hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Theo kết luận thanh tra, các nội dung đề nghị nêu trên không thuộc phạm vi xử lý của cuộc thanh tra chuyên đề hiện tại. Thanh tra tỉnh Cà Mau không đánh giá tính phù hợp hay căn cứ pháp lý của đề nghị hoàn trả 44,79 tỉ đồng. Do vậy Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị các cơ quan chức năng hướng dẫn Công ty Công Lý gửi văn bản chính thức đến UBND tỉnh Cà Mau để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định pháp luật.



