Công ty Công Minh trúng thầu cây xanh hơn 12 tỉ đồng tại Bạc Liêu

Ngày 24.5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh này, vừa ký công văn gửi Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an về việc rà soát, tổng hợp tài liệu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh có liên quan đến Công ty TNHH cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh).

Cây xanh được trồng trên tuyến đường thuộc xã Châu Thới, H.Vĩnh Lợi TRẦN THANH PHONG

Theo đó, qua kiểm tra, rà soát các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 - 2023, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 1 dự án do Công ty Công Minh thực hiện.

Cụ thể, năm 2019, Công ty Công Minh trúng gói thầu dự án cây xanh trên địa bàn H.Vĩnh Lợi. Dự án do Trung tâm dịch vụ đô thị H.Vĩnh Lợi làm chủ đầu tư, tổng giá trị thực hiện hơn 12,7 tỉ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an có văn bản gửi UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án cây xanh do Công ty Công Minh thực hiện tại Bạc Liêu.

Sau khi tiếp nhận văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khẩn trương rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 - 2023 có liên quan đến Công ty Công Minh.