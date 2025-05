Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên bị phạt, buộc trả lại người dân gần 11 tỉ

Liên quan đến vụ người dân tố bị Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên (TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) ép mua hũ tro cốt với giá cao, ngày 23.5, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này về 2 hành vi: niêm yết giá dịch vụ hỏa táng, giá dịch vụ hành lễ không đúng; cung cấp dịch vụ cao hơn giá niêm yết được chấp thuận, phê duyệt.

Công an xuất hiện tại khu vực bán quách của Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo đó, tổng mức phạt tiền là 19 triệu đồng. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục, buộc công ty này phải trả lại các khoản tiền thu cao hơn quy định cho người dân sử dụng dịch vụ.

Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên phải trả lại cho 20.146 người bị thiệt hại, tổng số tiền hơn 10,8 tỉ đồng đối với các khoản tiền đã thu phí dịch vụ cao hơn quy định từ ngày 19.5.2023 - 31.3.2025.

Các loại phí công ty này thu thêm gồm: số tiền 1 triệu đồng/ca đối với việc phụ thu áo quan thiêu khác chủng loại, thời gian hỏa táng dài; số tiền 3 triệu đồng/ca đối với dịch vụ Phòng hành lễ theo yêu cầu so với giá dịch vụ hành lễ được chấp thuận (200.000 đồng/ca); số tiền 3 triệu đồng/ca đối với dịch vụ hỏa táng nguyên xương so với giá dịch vụ hỏa táng được chấp thuận (4,5 triệu đồng đồng/ca).

Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên đã công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ tiến hành trả lại tiền khắc phục hậu quả cho khách hàng bị thiệt hại vào 9 - 18 giờ từ thứ hai đến thứ bảy 7 hằng tuần, trong thời gian từ ngày 24.5 - 23.6.2025, tại nhà văn hóa xóm Phúc (xã Mỹ Thuận, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định).

Người dân bức xúc với nhân viên Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên ẢNH: CTV

Theo Công an tỉnh Nam Định, đến thời điểm hiện tại, Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên đã khắc phục hậu quả việc niêm yết giá theo đúng quy định, đã được UBND tỉnh Nam Định chấp thuận việc thu phí dịch vụ hỏa táng nguyên xương (7,5 triệu đồng/ca); phía Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên xác nhận và cam kết không cấm các gia đình mang tiểu, quách từ bên ngoài vào để nhận tro, cốt thân nhân.

Như vậy, các gia đình đưa thân nhân đến hỏa táng tại đài hóa thân của Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên đều được lựa chọn tự mang tiểu quách đến hoặc mua tại chỗ. Cùng với việc niêm yết giá dịch vụ hỏa táng, công ty phải công khai số điện thoại đường dây nóng của người có thẩm quyền để người dân dễ dàng liên hệ công việc.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã đăng tải nhiều bài viết liên quan đến việc người dân "tố" khi đưa người thân qua đời tới hỏa thiêu tại Đài hóa thân Thanh Bình, bị gây "khó dễ", "chặt chém" giá dịch vụ.

Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên không cho người dân mang quách từ bên ngoài vào, tất cả đều phải mua quách tại đây với giá trên 10 triệu đồng. Đặc biệt, người dân biết giá quách ở trong công ty bán cao hơn rất nhiều so với ngoài thị trường nhưng trong lúc tang gia bối rối, họ không tranh cãi mà cắn răng chịu đựng.