Công ty du lịch đã có lãi trở lại nhưng còn thua xa trước đại dịch Covid-19

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 của Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải - Vietravel (mã chứng khoán VTR) công bố doanh thu thuần cả năm vừa qua đạt hơn 3.814 tỉ đồng, gấp 5 lần so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 121,8 tỉ đồng, tăng vọt so với số lỗ hơn 257 tỉ đồng của năm 2021 do đại dịch Covid-19.

Dù vậy, nếu so với doanh thu của những năm trước khi có đại dịch Covid-19 như hai năm 2018 - 2019 thì năm 2022 "ông lớn" du lịch Vietravel vẫn chỉ đạt khoảng 50%. Cụ thể, năm 2019 Vietravel thu về gần 7.432 tỉ đồng và năm 2018 đạt hơn 7.233 tỉ đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế của hai năm 2018 - 2019 chỉ đạt lần lượt hơn 58 tỉ đồng và hơn 44 tỉ đồng, thua xa cả năm 2022. Lý do lợi nhuận năm 2022 tăng cao là nhờ có khoản doanh thu tài chính khi thoái vốn bớt tại công ty con.



Việt Nam chỉ mới hồi phục được khách du lịch nội địa trong khi khách quốc tế còn ít DUY PHÚ

Một đơn vị khác là Công ty CP Du lịch Thành Thành Công công bố cả năm 2022 đạt tổng doanh thu gần 644,6 tỉ đồng, gấp 3,5 lần năm 2021 và lãi sau thuế hơn 3,2 tỉ đồng, tăng không đáng kể so với năm 2021. Theo công ty, doanh thu tăng cao do tăng trưởng mạnh của khách du lịch nội địa và quốc tế sau khi mọi hoạt động du lịch đều trở lại bình thường.



So với năm 2018 và 2019 lần lượt đạt 919,3 tỉ đồng và 914,8 tỉ đồng thì doanh thu năm vừa qua của Thành Thành Công vẫn còn thấp hơn khoảng 30%. Riêng lãi sau thuế của công ty năm 2022 chỉ bằng 5% của năm 2018 và bằng 8,5% năm 2019.

Trong khi đó, Công ty CP Khách sạn Sài Gòn sở hữu khách sạn tại trung tâm quận 1 (TP.HCM) năm 2022 cũng đạt doanh thu hơn 28 tỉ đồng, tăng 57% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế hơn 8,9 tỉ đồng, gấp đôi so với năm 2021. Nhưng so với năm 2018 - 2019, doanh thu của Khách sạn Sài Gòn chỉ mới đạt hơn 50% và lợi nhuận chỉ khoảng 45%...

Như vậy, thị trường du lịch của Việt Nam vẫn chưa thể hồi phục như trước khi có đại dịch Covid-19. Theo Báo cáo "Vietnam at a glance: Du lịch - một phần cứu cánh" do HSBC công bố, sau khi mở cửa trở lại vào tháng 3.2022, du lịch nội địa của Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ nhưng du lịch quốc tế, vốn chiếm 60% doanh thu du lịch, lại phục hồi không mấy sôi động. Năm 2023, chính phủ đặt mục tiêu thu hút 102 triệu lượt khách du lịch nội địa và 8 triệu lượt khách quốc tế, với doanh thu từ du lịch dự kiến sẽ tăng hơn 30%, mặc dù vẫn thấp hơn mức của năm 2019.