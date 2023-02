Đón khách nườm nượp, Thảo Cầm Viên Sài Gòn 'bỏ túi' lợi nhuận khủng

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Thảo Cầm Viên Sài Gòn - đơn vị quản lý sở thú lâu đời ở TP.HCM - công bố năm vừa qua, công ty đạt doanh thu thuần gần 144,6 tỉ đồng, cao gấp hơn 3 lần năm 2021 và lên cao nhất từ trước đến nay, cao hơn 27% so với mức trước đại dịch Covid-19.

Chiếm phần lớn là doanh số vé vào cổng tham quan trong năm qua đạt hơn 103,8 tỉ đồng. Phần còn lại là doanh thu từ các dịch vụ kinh doanh như vé xe lửa, xe điện; liên doanh bãi xe; kinh doanh giải khát - ẩm thực; trò chơi... Như vậy ước tính trung bình mỗi ngày, sở thú lâu đời của TP.HCM "bỏ túi" được gần 400 triệu đồng.

Sau đại dịch Covid-19, khách đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn đông trở lại NGUYỄN ĐIỀN

Kết quả, Thảo Cầm Viên Sài Gòn báo lãi trước thuế 3,58 tỉ đồng, cao gấp 6,5 lần năm trước và tăng khoảng 80% so với trước dịch. Đáng chú ý, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 2022 tăng vọt đến 18,85 tỉ đồng, cao hơn rất nhiều so với con số lỗ hơn 24,5 tỉ đồng của năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, công ty ghi nhận hoạt động khác bị thua lỗ gần 13 tỉ đồng. Đây là khoản điều chỉnh giảm thu nhập khác sau khi Thảo Cầm Viên Sài Gòn xin không nhận ngân sách đặc thù do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (trước đó, công ty đã ghi nhận khoản tiền này vào thu nhập khác của năm 2021). Trong phần ý kiến, phía công ty kiểm toán cho rằng khoản này phải được điều chỉnh hồi tố vào năm 2021.

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của Thảo Cầm Viên Sài Gòn là 786 tỉ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý tiền mặt cuối năm lên tới 65 tỉ đồng, cao gấp 7,4 lần đầu năm (trong đó tiền gửi ngân hàng gần 63 tỉ đồng). Với đặc điểm hoạt động, công ty không phát sinh vốn vay.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng vào năm 1864, còn được người dân quen gọi là sở thú. Đây là một trong những công trình mang tính lịch sử và lâu đời nhất TP. HCM và là biểu tượng văn hóa đặc trưng của thành phố. Thảo Cầm Viên mở cửa hoạt động tất cả các ngày trong tuần từ 6 giờ - 18 giờ.