Công ty kinh doanh thua lỗ do sét đánh nhiều lần

Trong bản giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm thua lỗ, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm 2024 lỗ 99 tỉ đồng, giảm lỗ 380 tỉ đồng so với 6 tháng đầu năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu tình hình sản xuất không thuận lợi do thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng mưa giông nhiều, đặc biệt là xảy ra sét đánh nhiều lần làm đứt đường dây truyền tải điện của công ty, dây chuyền sản xuất phải ngừng đột xuất, bất thường ảnh hưởng trực tiếp lớn đến thiết bị của dây chuyền sản xuất. Công ty tiến hành khắc phục các sự cố do điện lưới, chạy máy trở lại phát hiện có phát sinh dò thiết bị nên phải ngừng máy dài ngày để khắc phục và kết hợp đại tu bảo dưỡng sửa chữa lớn. Vì vậy, thời gian chạy máy giảm 45 ngày so với kế hoạch, không có sản phẩm.



Doanh nghiệp thua lỗ do sét đánh nhiều lần NGỌC THẮNG

Đồng thời, một nguyên nhân khác dẫn đến lỗ là giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, đặc biệt là giá than vẫn ở mức cao.

Công ty công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 với các chỉ tiêu không thay đổi so với báo cáo tự lập. Theo đó, doanh thu bán niên đạt gần 2.000 tỉ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ; lỗ sau thuế 99 tỉ đồng (cùng kỳ lỗ 480 tỉ đồng). Doanh nghiệp thực hiện được 42% mục tiêu doanh thu và còn cách xa mục tiêu lợi nhuận trước thuế 195 tỉ đồng được đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua.

Vào cuối tháng 6, tổng tài sản của DHB giảm 8% so với đầu năm, còn hơn 6.225 tỉ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chỉ khoảng 963 tỉ đồng, giảm 20%, với hơn 252 tỉ đồng là tiền mặt và tiền gửi (-26%); tồn kho còn 478 tỉ đồng, giảm 21%...