Công ty môi trường Cà Mau lý giải việc chưa có Ban kiểm soát hơn năm qua

Gia Bách
28/04/2026 11:51 GMT+7

Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau vừa lý giải rõ nguyên nhân doanh nghiệp không có Ban kiểm soát kéo dài từ sau ngày 31.12.2024 đến nay.

Ngày 28.4, PV Thanh Niên nhận được phúc đáp từ Công ty môi trường đô thị Cà Mau lý giải vì sao doanh nghiệp không có Ban kiểm soát hơn 1 năm qua.

Cụ thể, theo nội dung văn bản phản hồi do ông Dương Thành Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, thì việc Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký quyết định phân công bà L.H.Q, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, phụ trách Ban kiểm soát của đơn vị không phải quyết định cá nhân mà đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị thống nhất trước đó. Đây chỉ là phương án tạm thời trong lúc chờ đủ điều kiện bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, không phải bầu hay bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát.

Tuy nhiên, sau rà soát, Hội đồng quản trị xác định Ban kiểm soát phải có tối thiểu 3 thành viên, hoạt động theo chế độ tập thể. Việc chỉ phân công 1 người, không có thêm thành viên thứ hai, không đảm bảo yêu cầu tối thiểu 2/3 số lượng theo quy định. Đồng thời, người được phân công cũng chưa phải là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ đó, quyết định phân công bà L.H.Q phụ trách Ban kiểm soát đã bị thu hồi và hủy bỏ.

Lý giải việc công ty không có Ban kiểm soát hơn 1 năm, doanh nghiệp cho biết Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc vào ngày 31.12.2024. Người đại diện vốn nhà nước đã báo cáo, xin ý kiến nhưng cơ quan đại diện chủ sở hữu cho rằng chưa đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét nhân sự mới.

Ngày 26.12.2024, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3833/VP-KT chỉ đề nghị kéo dài nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, chưa có chỉ đạo liên quan Ban kiểm soát, khiến công ty chưa thể bầu lại Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Nội dung văn bản cũng bác bỏ thông tin cho rằng Chủ tịch Hội đồng quản trị tự ý loại bỏ Ban kiểm soát khỏi cơ cấu tổ chức từ ngày 1.1.2025; đồng thời khẳng định Hội đồng quản trị chưa từng ban hành bất kỳ văn bản hay quyết định nào về việc miễn nhiệm Ban kiểm soát. Tuy nhiên, lại thừa nhận công ty là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ nên việc hoạt động không có Ban kiểm soát là chưa phù hợp.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đại diện cơ quan giám sát là Sở Tài chính đặt vấn đề: "Theo báo cáo, Ban kiểm soát hiện tại không có, công ty cổ phần phải có Ban kiểm soát theo quy định của luật Doanh nghiệp". Tuy nhiên, phía chủ tọa đại hội lại giải thích rằng: "Công ty cổ phần cũng có quy định là không nhất thiết phải có Ban kiểm soát, nên tại thời điểm 31.12.2024, Ban kiểm soát công ty kết thúc nhiệm kỳ, chưa đủ điều kiện để bầu lại".

Văn bản phúc đáp cũng nêu: "Sau khi UBND tỉnh có chủ trương về nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo, người đại diện vốn nhà nước sẽ xin ý kiến chủ sở hữu để Đại hội đồng cổ đông năm 2026 bầu lại Ban kiểm soát công ty cho nhiệm kỳ tiếp theo để hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật".

Theo quy định của pháp luật, Ban kiểm soát là bộ phận thực hiện chức năng giám sát nội bộ, kiểm tra tính hợp pháp, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành và sử dụng vốn của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước, cơ chế này càng có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước đúng quy định, hạn chế rủi ro và thất thoát.

Tin liên quan

Công ty môi trường đô thị Cà Mau hết người điều hành từ 29.4

Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau đối mặt tình trạng không còn người điều hành theo quy định từ ngày 29.4, phải báo cáo hỏa tốc xin ý kiến UBND tỉnh để tránh đình trệ hoạt động.

Khám phá thêm chủ đề

Ban kiểm soát Hội đồng quản trị công ty môi trường đô thị Luật doanh nghiệp cà mau công ty cổ phần môi trường đô thị cà mau Công ty môi trường Cà Mau
