Công ty môi trường Cà Mau lý giải việc chưa có Ban kiểm soát hơn năm qua

Ngày 28.4, PV Thanh Niên nhận được phúc đáp từ Công ty môi trường đô thị Cà Mau lý giải vì sao doanh nghiệp không có Ban kiểm soát hơn 1 năm qua.



Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau không có Ban kiểm soát từ sau ngày 31.12.2024 đến nay ẢNH: G.B

Cụ thể, theo nội dung văn bản phản hồi do ông Dương Thành Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, thì việc Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký quyết định phân công bà L.H.Q, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, phụ trách Ban kiểm soát của đơn vị không phải quyết định cá nhân mà đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị thống nhất trước đó. Đây chỉ là phương án tạm thời trong lúc chờ đủ điều kiện bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, không phải bầu hay bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát.

Tuy nhiên, sau rà soát, Hội đồng quản trị xác định Ban kiểm soát phải có tối thiểu 3 thành viên, hoạt động theo chế độ tập thể. Việc chỉ phân công 1 người, không có thêm thành viên thứ hai, không đảm bảo yêu cầu tối thiểu 2/3 số lượng theo quy định. Đồng thời, người được phân công cũng chưa phải là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ đó, quyết định phân công bà L.H.Q phụ trách Ban kiểm soát đã bị thu hồi và hủy bỏ.

Lý giải việc công ty không có Ban kiểm soát hơn 1 năm, doanh nghiệp cho biết Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc vào ngày 31.12.2024. Người đại diện vốn nhà nước đã báo cáo, xin ý kiến nhưng cơ quan đại diện chủ sở hữu cho rằng chưa đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét nhân sự mới.

Ngày 26.12.2024, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3833/VP-KT chỉ đề nghị kéo dài nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, chưa có chỉ đạo liên quan Ban kiểm soát, khiến công ty chưa thể bầu lại Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Nội dung văn bản cũng bác bỏ thông tin cho rằng Chủ tịch Hội đồng quản trị tự ý loại bỏ Ban kiểm soát khỏi cơ cấu tổ chức từ ngày 1.1.2025; đồng thời khẳng định Hội đồng quản trị chưa từng ban hành bất kỳ văn bản hay quyết định nào về việc miễn nhiệm Ban kiểm soát. Tuy nhiên, lại thừa nhận công ty là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ nên việc hoạt động không có Ban kiểm soát là chưa phù hợp.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đại diện cơ quan giám sát là Sở Tài chính đặt vấn đề: "Theo báo cáo, Ban kiểm soát hiện tại không có, công ty cổ phần phải có Ban kiểm soát theo quy định của luật Doanh nghiệp". Tuy nhiên, phía chủ tọa đại hội lại giải thích rằng: "Công ty cổ phần cũng có quy định là không nhất thiết phải có Ban kiểm soát, nên tại thời điểm 31.12.2024, Ban kiểm soát công ty kết thúc nhiệm kỳ, chưa đủ điều kiện để bầu lại".

Văn bản phúc đáp cũng nêu: "Sau khi UBND tỉnh có chủ trương về nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo, người đại diện vốn nhà nước sẽ xin ý kiến chủ sở hữu để Đại hội đồng cổ đông năm 2026 bầu lại Ban kiểm soát công ty cho nhiệm kỳ tiếp theo để hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật".