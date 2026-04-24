Công ty môi trường đô thị Cà Mau hết người điều hành từ 29.4

Ngày 24.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau đã có báo cáo hỏa tốc gửi UBND tỉnh Cà Mau về nguy cơ "không còn người điều hành theo quy định".

HĐQT "kéo dài ngoài luật" vẫn phải gánh vai điều hành

Theo báo cáo, nhiệm kỳ của người đại diện phần vốn nhà nước đã kết thúc ngày 31.12.2024, được gia hạn đến 31.12.2025. Trong khi đó, các chức danh điều hành cũng lần lượt hết hạn bổ nhiệm: một phó giám đốc hết nhiệm kỳ ngày 31.12.2024, giám đốc hết nhiệm kỳ ngày 28.12.2025 và đến ngày 29.4.2026, phó giám đốc còn lại cũng kết thúc thời hạn bổ nhiệm.

"Do đó, đến ngày 29.4.2026, công ty không còn người điều hành theo quy định", báo cáo nêu.

Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau sẽ không có người điều hành từ 29.4 ẢNH: G.B

Không chỉ bộ máy điều hành, HĐQT Công ty môi trường đô thị Cà Mau cũng rơi vào trạng thái kéo dài vượt khung pháp lý. Báo cáo hể hiện, nhiệm kỳ thành viên HĐQT không quá 5 năm; khi hết nhiệm kỳ, các thành viên được tiếp tục hoạt động đến khi có nhân sự mới thay thế và phải triệu tập đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo luật Doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ HĐQT của công ty đã kết thúc từ ngày 31.12.2024, chỉ được phép gia hạn tối đa 30 ngày để tổ chức bầu mới. Tuy nhiên, theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ HĐQT được kéo dài đến nay nhưng vẫn chưa có chủ trương nhân sự để tổ chức đại hội cổ đông; UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu HĐQT phân công nhân sự phù hợp để quản lý, điều hành công ty.

Nhiều hạn chế, thiếu sót phải kiểm điểm

Báo cáo cũng chỉ ra các hạn chế, thiếu sót liên quan đến người đại diện phần vốn nhà nước - Chủ tịch HĐQT, người đã nhiều lần bị kiểm điểm trách nhiệm trong công tác cán bộ.

Cụ thể, năm 2022, vị này bị kiểm điểm do thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhưng không đúng quy định pháp luật khi ký bổ nhiệm phó giám đốc kiêm kế toán trưởng trái luật Kế toán. Đến năm 2025, tiếp tục bị kiểm điểm do ban hành thông báo kết thúc nhiệm kỳ phó giám đốc đúng quy định pháp luật nhưng không phù hợp với chỉ đạo của UBND tỉnh khi chưa có ý kiến chấp thuận.

Đáng chú ý, HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản trị đến nay được xác định là không phù hợp quy định; đồng thời việc tham gia điều hành trong bối cảnh công ty không còn người điều hành cũng không đúng pháp luật.

Theo chỉ đạo của tỉnh, HĐQT đã tạm thời phân công phụ trách, điều hành công ty trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện theo phân cấp và ủy quyền đã phát sinh nhiều tồn đọng, thậm chí có nội dung xử lý chưa đúng quy trình, quy định, ảnh hưởng lớn đến hoạt động doanh nghiệp.

Cụ thể, HĐQT chưa chấp thuận phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2026 do ban giám đốc xác định phần tiền lương thực hiện năm 2025 trong báo cáo tài chính còn thiếu sót so với quy chế, đặc biệt là phần tiền lương tăng thêm khi lợi nhuận vượt kế hoạch.

Đồng thời, chưa tiếp thu ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở về việc chi trả tiền lương đầy đủ, đúng quy định; việc chi trả tiền lương và các chế độ chính sách chưa phù hợp đã phát sinh khiếu nại liên quan đến việc bảo lưu mức lương hiện hưởng trong thời gian 3 tháng sau khi không còn giữ chức vụ.

Bên cạnh đó, các số liệu hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 chưa được ban giám đốc hoàn thiện để HĐQT phê duyệt, dẫn đến không đủ cơ sở báo cáo theo yêu cầu của Sở Tài chính về việc lập và gửi báo cáo tình hình hoạt động doanh nghiệp. Việc thiếu dữ liệu cũng khiến HĐQT chưa thể chuẩn bị nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, buộc phải gia hạn đến tháng 6.2026.

Ngoài ra, việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 chưa hoàn thành nên không có cơ sở báo cáo số liệu theo yêu cầu của Sở Nội vụ trước ngày 10.4.2026; các công việc tồn đọng trong công tác quản lý, điều hành quý 1/2026 vẫn chưa được xử lý dứt điểm khiến hoạt động bị đình trệ...

Trước tình hình trên, Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau kiến nghị UBND tỉnh sớm quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước, đồng thời cho phép phân công nhân sự điều hành tạm thời sau ngày 29.4.2026.